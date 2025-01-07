Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeleri ne olacak? İlk bilgiler gelmeye başladı

Gözler vereceği müjdelerde! İlk bilgiler gelmeye başladı
Bakan Kurum'dan Marmara uyarısı: Verilen sözler yerine gelmezse kaybederiz

Bakan Kurum vahim tablo için uyardı: Marmara'yı kaybedebiliriz
Mersin'de fare zehri faciası: 2 çocuğun hayatını kaybettiği eve ekipler özel kıyafetle girdi

Mersin'de fare zehri faciası: 2 çocuk hayatını kaybetti
Mide balonu sistemi Türkiye'de yasaklandı

Sağlık Bakanlığı harekete geçti! Türkiye'de yasaklandı

Çorum Belediye Başkanı Aşgın, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Çorum Belediye Başkanı Aşgın, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli fotoğrafları inceledi ve 'Özgür Suriye' özel kategorisine dikkat çekti.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Aşgın, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Ezilenler" adlı fotoğrafına oy veren Aşgın, "Spor" kategorisinde Gökhan Balcı'nın "Şükür", "Günlük Hayat" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Dostlarla Yolculuk", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde de İsmail Kaplan'ın "Tek sıra" adlı fotoğraflarını seçti.

Aşgın, "Özgür Suriye" özel kategorisinde ise Emin Sansar'ın "Kutlamalar" adlı fotoğrafını oyladı.

Bu yıl seçkide "Özgür Suriye" başlıklı özel kategori oluşturulmasının çok yerinde bir karar olduğunu vurgulayan Aşgın, şunları söyledi:

"2024 ile ilgili en büyük tesellilerimizden biri, 8 Aralık'ta başlayan ve Suriye'nin önemli bölümünü özgürleştiren hareket ve onun sonrasında orada yaşanan mutluluk. Hüznün 12-13 yıl sonra mutluluğa dönüşmesi, oradaki mücadele, sıkıntılar... Bunun dışında da Suriye halkının özgürleşmesiyle sokaklara, meydanlara çıkmış olması ve büyük bir mutluluk yaşadığına dair çok güzel fotoğraflar vardı."

-"Seçeceğimiz fotoğraflar hep mutluluğun fotoğrafları olsun"

AA'nın, "Yılın Kareleri" oylamasını yıllardır yaptığını hatırlatan Aşgın, yüzbinlerce fotoğraf içerisinden seçilen fotoğraflarda büyük emek olduğunu belirtti.

Emeği geçenlere teşekkür eden Aşgın, 2026'da yapılacak oylamada, daha pozitif fotoğrafların yer almasını temenni etti.

"Seçeceğimiz fotoğraflar hep mutluluğun fotoğrafları olsun." diyen Aşgın, "Şimdi 'Özgür Suriye' kategorisi ilave edilmişse, inşallah 'Özgür Filistin' ve 'Özgür Libya' kategorileri, yeryüzünde ne kadar mazlum varsa, tüm mazlum coğrafyalar için özgürlükle başlayan kategoriler sunulur umarım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Güncel
img

Gözler bu tarihe çevrildi! Erdoğan, önemli müjdeler verecek
img

Türkiye'nin tank satacağını duyunca küplere bindiler
img

O sahneyi çekerken 16 bardak süt içmiş! Sebebini böyle açıkladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehit aileleri, MHP İl Başkanlığı önüne 'Yakışmadı' yazılı siyah çelenk bıraktı

Bahçeli'yi kızdıracak protesto
Tuğçe Tayfur babasının cenazesinde küfürler etmişti! Yeğeni Şirin Gözalıcı olayla ilgili konuştu

Tuğçe Tayfur'un cenazede küfür ettiği kişi Şirin Gözalıcı değilmiş
Türkiye'nin tank satacağını duyunca küplere bindiler

Türkiye'nin tank satacağını duyunca küplere bindiler
43 bin TL'lik lambası kırık gelen Cem Yılmaz markayı ifşa etti!

Lambası kırık gelen Cem Yılmaz markayı ifşa etti
Ülkeyi karıştıran cinsel içerik videosu! Polis memuru görevden alındı

Ülkeyi karıştıran cinsel içerik videosu! Polis memuru görevden alındı
DEM Parti'nin İmralı heyeti ile görüşen Fatih Erbakan'dan ilk sözler

DEM heyetiyle görüşen Fatih Erbakan'dan ilk sözler

Son Dakika Haberleri

Mekke'yi su mu bastı 2025? İZSU İzmir su kesintisi! 7-8 Ocak Ödemiş, Kiraz, Buca su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 7-8 Ocak Yüreğir, Çukurova, Sarıçam su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Atakan Yılmaz neden gözaltına alındı, Atakan Yılmaz kimdir? Hudutsuz Sevda Miray Daner diziden ayrılıyor mu 2025? Zeynep öldü mü? Genel Af çıkacak mı 2025? ATV Beşiktaş Sivasspor maçı nasıl izlenir? ATV canlı izle! (SİVASSPOR BEŞİKTAŞ) ATV canlı maç donmadan ve şifresiz link MasterChef Beyza kardeşi kim, adı ne? Sivasspor Beşiktaş ne maçı, lig maçı mı, kupa maçı mı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.