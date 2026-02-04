Haberler

Çorlu'da amatör spor kulüplerine nakdi destek

Çorlu'da amatör spor kulüplerine nakdi destek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorlu Belediyesi, amatör spor kulüplerine yönelik nakdi desteklerini sürdürüyor. Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, futbol kulübü için imzalanan protokolde sporun tabana yayılması ve genç yeteneklerin desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Çorlu Belediyesi, amatör spor kulüplerine yönelik nakdi desteklerini sürdürüyor.

Bu kapsamda, Çorlu Belediyesi Futbol Kulübü'ne yapılacak desteği içeren protokol, Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ile kulüp Başkanı Yılmaz Arıcı tarafından imzalandı.

Belediye hizmet binasında düzenlenen törende konuşan Sarıkurt, sporun tabana yayılması ve genç yeteneklerin desteklenmesi amacıyla amatör spor kulüplerinin ihtiyaç duyduğu imkanların iyileştirilmesini hedeflediklerini söyledi.

Sporun kentler için birleştirici bir güç olduğunu belirten Sarıkurt, "Kentimizde sportif başarıyı artırmak amacıyla amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi desteklerimizi sürdürüyoruz. Çorlu Belediyesi Futbol Kulübü ile imzaladığımız protokol doğrultusunda kulübümüzün altyapısını güçlendirmeye ve genç sporcularımızın daha iyi imkanlara kavuşmasını sağlamaya devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
Sadettin Saran'dan Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

İddialar doğru çıktı! Saran'dan Erdoğan'a teşekkür
Dilek İmamoğlu'nun kardeşi uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

Yeni operasyon! Dilek İmamoğlu'nun kardeşi gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okulda kalp krizi geçiren liseli Rabia hayatını kaybetti

Ailesi ve arkadaşları yasta! Okulda fenalaştı, hastanede kurtarılamadı
Epstein'ın yanından hiç ayırmadığı gizemli kadın kim?

Sapık milyarderin yanından hiç ayırmadığı gizemli kadın kim?
Galatasaray'da ayrılık! Barcelona'da oynayan isme 'Güle güle' dendi

Galatasaray'da ayrılık! Barcelona'da da oynayan isme "Güle güle" dendi
İstanbul'da şüpheli ölüm! 30'uncu kattan düşen çocuk feci şekilde can verdi

Küçük çocuk 30. kattan düşerek öldü! Annenin ifadesi kafa karıştırdı
Okulda kalp krizi geçiren liseli Rabia hayatını kaybetti

Ailesi ve arkadaşları yasta! Okulda fenalaştı, hastanede kurtarılamadı
Su seviyesi 2 metre yükseldi, piknik masaları akıntıya kapıldı

Önüne kattığını sürükledi, manzarayı gören mest oldu
4 ilde okullara 6 Şubat tatili

Cuma günü 4 ilde okullar tatil edildi