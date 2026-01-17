Haberler

Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ'dan kısa kısa
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Çorlu Belediye Futbol Kulübü yönetimi ile bir araya gelerek spor desteklerini artıracaklarını belirtti. Ayrıca gençlerle yapılan toplantıda Gençlik Meclisi projesini tanıttı.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Çorlu Belediye Futbol Kulübü (ÇBFK) yönetimi ile aylık değerlendirme toplantısında bir araya geldi.

Başkan Sarıkurt, spora ve sporcuya olan desteklerinin artarak devam edeceğini ifade etti.

Toplantıda kulübün altyapı çalışmaları, liglerdeki performansı ve genç yeteneklerin keşfedilmesine yönelik hazırlanan projeler görüşüldü.

Kulüp yönetimi Sarıkurt'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

-Başkan Sarıkurt gençlerle bir araya geldi

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, gençlerle tanışma ve bilgilendirme toplantısında buluştu.

Sarıkurt, gençlerle belediyede bir araya gelerek Gençlik Meclisi projesinin amaçları ve işleyişi hakkında bilgi aldı.

Gençlik Meclisi'nin yerel yönetimde katılımcı demokrasiyi güçlendireceğini ifade eden Sarıkurt, geleceği gençlerle birlikte inşa etmek istediklerini belirtti.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
Suriye Ordusu: Deyr Hafir'de kontrol sağlandı, mayın temizleme çalışması başladı

Ordu duyurdu: Kontrol tamamen bizde, mayınlar temizleniyor
Atlas'ın katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı

İşte Türkiye'nin yüreğini yakan cinayette 15 yaşındaki katilin ifadesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

YPG'nin çekilme kararına Şam yönetiminden ilk tepki

YPG'nin gece yarısı duyurduğu karara Şam yönetiminden ilk tepki
Ekrem İmamoğlu ve Derya Çayırgan'ın HTS kayıtları ortaya çıktı

Rakam hayli yüksek! Merakla beklenen HTS kayıtları ortaya çıktı
Karnesinde 3 zayıfı olan lise 1 öğrencisi, yaşamına son verdi

Karnesini gören ağabeyi ile tartışıp canına kıydı
Berke Özer PSG karşısında kabusu yaşadı

Dün gece kabusu yaşadı
YPG'nin çekilme kararına Şam yönetiminden ilk tepki

YPG'nin gece yarısı duyurduğu karara Şam yönetiminden ilk tepki
Bonservisini bile duyurdular! İşte Rafa Silva'nın yeni takımı

Bonservisini bile duyurdular! İşte Rafa'nın yeni takımı
Kanada Premier Ligi'nde oynanan inanılmaz maç yeniden gündemde

Bu sahada maç yapıp şampiyon oldular