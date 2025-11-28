Coral Travel Group, Hizmet İhracatı Ödüllerinde İki Kategoride Birinci Oldu

CORAL Travel Group, bu yıl yedincisi düzenlenen 'HİB 2024 Yılı Hizmet İhracatı Ödül Töreni'nde iki kategoride birden birinci olduğunu duyurdu. ' Finans, Sigorta ve Diğer Mali Hizmetler' kategorisinde Coral Travel Group olarak 'Seyahat Acenteliği Hizmetleri' kategorisinde ise iştiraklerinden Odeon Turizm ile layık görüldüğü birincilik ödüllerini Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan aldığını bildirdi.

Odeon Turizm adına ödülü alan Odeon Turizm Destinasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı (COO) ve Odeon Turizm Genel Müdürü Ozan Somaklar, turizm sektöründe ihracat liderliğini pekiştirmekten duydukları gururu şu sözlerle ifade etti:

"1992'den bu yana milyonlarca misafirimize ülkemizin eşsiz güzelliklerini tanıtarak hizmet veriyoruz. Bugün ulaştığımız 1 milyar 261 milyon dolarlık hizmet ihracatımız, finansal gücümüzün ve istikrarlı büyüme stratejimizin en somut göstergesidir. Türkiye turizmine değer katmaya ve hizmet ihracatındaki başarımızı sürdürülebilir büyümeyle güçlendirmeye devam edeceğiz."

'HEDEFİMİZ TURİZM İHRACATINDA BAŞARIMIZI DEVAM ETTİRMEK'

Coral Travel Group adına ödülü alan grubun Mali İşler Başkanı (CFO) Murat Aytoğu ise, grubun uluslararası başarısını şu sözlerle değerlendirdi:

"33 yılda 39 milyondan fazla misafire hizmet vererek Türkiye ve Avrupa'nın lider turizm gruplarından biri haline geldik. 2024 yılında Türkiye'de 1,6 milyon turiste hizmet sunduk; bu yılı da 1,8 milyona yakın turistle kapatmaya hazırlanıyoruz. Bugün ihracattaki güçlü performansımızla da elde ettiğimiz başarılar, grubumuzun köklü geçmişinin ve istikrarlı büyüme stratejisinin bir yansımasıdır. Hedefimiz, ülkemiz için her yıl daha fazla katma değer yaratmak ve turizm ihracatındaki başarımızı devam ettirmektir."

21 ÜLKE, 37 ŞİRKET, YILDA 3,8 MİLYON MİSAFİR

Gruptan faalietlerine yönelik yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"Tur operatörlüğü, konaklama, destinasyon hizmetleri, havacılık, seyahat acenteliği, bilgi teknolojileri ve güvenlik alanlarında güçlü markalarıyla faaliyet gösteren Coral Travel Group, 21 ülkedeki 37 şirketi ve 6 binden fazla çalışanıyla yılda yaklaşık 3,8 milyon turiste hizmet sunuyor. Kalite ve müşteri memnuniyetini esas alan Coral Travel Group, dijital dönüşüm yatırımlarına hız kesmeden devam ederken, yeni pazarlarda büyümeyi ve sürdürülebilir ihracat başarısını güçlendirmeyi hedefliyor.

"Coral Travel Group'un iştiraki olan Odeon Turizm İşletmeciliği A.Ş., sermaye piyasalarındaki varlığını güçlendirmek ve büyüme hedeflerine yeni bir ivme kazandırmak amacıyla halka arz sürecini başlattı. Şirketin halka arzı, hem grubun finansal yapısını daha da sağlamlaştırmayı hem de turizm sektöründe uzun vadeli sürdürülebilir büyüme hedeflerine katkı sunmayı amaçlıyor.

"Türkiye genelinde sunduğu destinasyon hizmetlerinin yanı sıra, farklı alanlarda faaliyet gösteren bağlı ortaklıklarıyla entegre bir yapıya sahip olan Odeon Turizm, otel işletmeciliği alanında Seven Seas Life ve Marvida Family Eco otellerinin sahibi Odeon Otelcilik Turizm Ticaret A.Ş., tur operatörlüğü alanında Coral Seyahat A.Ş. ve güvenlik hizmetlerinde Odeon Güvenlik Koruma ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. ile faaliyetlerini sürdürüyor."