Kurumların karbon ayak izini ve sera gazı emisyonlarını ölçmesine, raporlamasına ve yönetmesine yardımcı olan yapay zeka destekli platform Carbon Gate, COP31 alanındaki yiyecek stantlarının menülerine gıdaların karbon ayak izi bilgisinin eklendiği bir çalışma gerçekleştirdi.

Menülerdeki gıdalar, karbon ayak izi değerlerine göre düşük, orta ve yüksek olmak üzere üç kategoride sınıflandırıldı.

Düşük karbon ayak izine sahip A sınıfı yemekler arasında porsiyon başına 0,172 kilogram karbondioksit eşdeğeri ile Pancar ve Yeşil Elma Gazpacho öne çıktı. Ayrıca 0,287 kilogram karbondioksit eşdeğeri ile Sous-Vide Pırasa ve 0,426 kilogram karbondioksit eşdeğeri ile Balkabağı, Füme Yılan Balığı ve Sambal bu kategoride yer aldı.

Orta düzeydeki B sınıfı yemeklerde ise Tuzda Pişmiş Kereviz porsiyon başına 0,577 kilogram karbondioksit eşdeğeri, İncir ve Hurmalı Tatlı 0,816 kilogram karbondioksit eşdeğeri, Padron Biberi ve Füme Uskumru ise 0,934 kilogram karbondioksit eşdeğeri olarak hesaplandı.

Yüksek karbon ayak izine sahip C sınıfı yemekler arasında Bulgurlu Lahana Sarması ve Barbunya 1,528 kilogram karbondioksit eşdeğeri, Fırınlanmış Pancar ve Şile Kestanesi 1,564 kilogram karbondioksit eşdeğeri, Çiğ Havuç ve Haşlanmış Marmara Karidesi ise porsiyon başına 2,202 kilogram karbondioksit eşdeğeri ile listenin en yüksek değerine ulaştı.

"Sürdürülebilir turizme dayanıyor"

Carbon Gate Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi, BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Genç Lideri Okan Dursun,

AA muhabirine, Türk mutfağının sergilendiği COP31'in, ayrıca çevresel farkındalığın artırılması için de bir fırsat sunduğunu, yaptıkları çalışmanın sürdürülebilir turizmin büyümesine dayandığını söyledi.

Gıdaların karbon ayak izinin belirlenmesinde dünyaca kabul görmüş standartlar bulunduğunu belirten Dursun, "Bir restoranın menü hesabında ise bu ürün karbon ayak izi istediğimiz ISO 14044 regülasyonu ve standardına tabi. Ürünün kendi ham malzemesi olan narenciye ürünü olabilir, bakla ürünü olabilir ya da bir et ürünü olabilir. O ürünün tabağa kadar geçen tüm değer zincirini kapsamamız gerekiyor." dedi.

Bu sürecin içinde lojistik, ambalajlanma, paketlenme gibi safhaların yer aldığını kaydeden Dursun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ürün restorana ve mutfağa ulaştıktan sonrasında soğuk veya sıcak servis ediliyorsa pişirilme veya muhafaza edilme süreçleri de var. Pişirme yöntemine ve sürecine göre de aslında bir enerji tüketimi var. Dolayısıyla bu değer zincirinin tamamını kapsamamız gereken bir süreci yönetiyoruz. Bunu da şeflerimiz olmadan yönetmemiz mümkün değil. O yüzden de biz her çalışmada o ürünü reçetelendiren ve tabağa dönüştüren şeflerimizle birlikte çalışıyoruz ki uçtan uca tüm adımları planlayabilelim ve bunun bir emisyon değerini ortaya çıkarabilelim."

Dünya genelindeki emisyonların büyük kısmının kurumların, devletlerin ve bir kısmının da bireylerin sorumluluğunda olduğuna işaret eden Dursun, tüketim alışkanlıkları başta olmak üzere günlük rutinlerde yapılacak değişimlerin karbon ayak izinin azaltılmasına katkıda bulunacağını vurguladı.

"Günlük hayattaki tercihlere de olumlu etki sağlayabilir"

COP31'in bireysel ve kurumsal sürdürülebilirlik farkındalığını artırdığı değerlendirmesinde bulunan Dursun, "Gastronomi merkezi olarak dünyanın en önemli yerlerinden birinde yaşıyoruz. Burada çok fazla yemek çeşidinin olması, çok fazla farklı baklagil ve farklı türevde ürünlerin burada ham malzeme olarak üretilmesi şeflerimizin de eminim ki oyun alanını genişletiyor ve çok yeni reçeteler çıkarabiliyorlar. Turizmin de merkezi olan bir coğrafyadayız. O yüzden de hem o farkındalığı yurt dışından gelen misafirlerde hem de buradaki yerel misafirlerimizde artırarak günlük hayattaki tercihlere de olumlu etki sağlayabilir." diye konuştu.

Kaynak: AA