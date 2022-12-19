Cop15'te Kunming-Montreal Küresel Biyolojik Çeşitlilik Çerçevesi Kabul Edildi

MONTREAL, 19 Aralık (Xinhua) -- Kanada'nın Montreal kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi Taraflar Konferansı'nda (COP15), biyolojik çeşitlilik kaybını önlemeyi ve dünyayı toparlanma yoluna koymayı amaçlayan bir BM anlaşması, Pazartesi günü erken...

MONTREAL, 19 Aralık (Xinhua) -- Kanada'nın Montreal kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi Taraflar Konferansı'nda (COP15), biyolojik çeşitlilik kaybını önlemeyi ve dünyayı toparlanma yoluna koymayı amaçlayan bir BM anlaşması, Pazartesi günü erken saatlerde kabul edildi.

COP15 Başkanı ve Çin'in Ekoloji ve Çevre Bakanı Huang Runqiu, tokmağını vururken "paket kabul edilmiştir" dedi. Toplanan delegelerden yükselen tezahürat ve alkışlar tüm konferans salonunu doldurdu.

Resmi adı BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi Taraflar Konferansı'nın 15. Toplantısı olan COP15'in, yaklaşık iki haftalık müzakerelerin ardından Pazartesi günü geç saatlerde tamamlanması bekleniyor. Anlaşmanın resmi adı "Kunming-Montreal Küresel Biyolojik Çeşitlilik Çerçevesi" olarak belirlendi.

Paydaşlar, çerçeve kapsamında amaçlar ve hedefler, kaynak seferberliği ve Dijital Gen Dizilim Bilgisi (DSİ) dahil olmak üzere temel konular üzerinde anlaştılar. Çerçeve, 2030 yılına kadar yerine getirilecek 4 amaç ve 23 hedefi kapsıyor.

Çerçeve, gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere, bilhassa da en az gelişmiş ülkelere, gelişmekte olan küçük ada devletlerine ve ekonomileri geçiş halindeki ülkelere yönelik uluslararası finansal akışları 2025 yılına kadar yılda en az 20 milyar ABD dolarına, 2030 yılına kadar ise yılda en az 30 milyar ABD dolarına yükseltmeyi hedefliyor.

Çerçeve ayrıca, bozulmuş karasal, iç sular ve kıyı ve deniz ekosistemlerinin en az yüzde 30'unda restorasyonun tamamlanması veya devam etmesi çağrısında bulunuyor.

Dört yıllık çabaların ardından sürecin nihayet sona erdiğini belirten Huang, paketin tüm tarafların biyolojik çeşitlilik kaybını durdurmak ve tersine çevirmek için ortak çabalarını yönlendireceğini, böylece dünyayı bir toparlanma yoluna sokacağını ve tüm insanların yararına olacağını sözlerine ekledi.

Anlaşmayı tarihi olarak nitelendiren Huang, çerçevenin "doğayla uyum içinde yaşama" 2050 vizyonunu betimlediğini söyledi.

COP15'in başkanlığını Çin yürütüyor. Çin, birinci aşama toplantısını 2021'de Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin merkezi Kunming'de düzenledi. COP15'in ikinci aşaması Kanada'nın Montreal kentinde, "Ekolojik Medeniyet: Dünyadaki Tüm Yaşam için Ortak Bir Gelecek İnşa Etmek" temasını sürdürdü.