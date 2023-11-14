ÇOMÜ Rektörü Erenoğlu'ndan YÖKAK Başkanı Kocabıçak'a ziyaret

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak'ı ziyaret etti.

Ziyarette, ÇOMÜ'nün yürüttüğü kalite güvencesi çalışmaları hakkında Kocabıçak'a sunum yapıldı. Sunumda, kurumsal akreditasyon ve program akreditasyonu konularındaki hedefler vurgulandı.

Erenoğlu aralık ayında planlanan Trakya Bölgesel Kalite Çalıştayı ile ÇOMÜ Kalite Çalıştayına Prof. Dr. Ümit Kocabıçak'ı davet etti.

Ziyaret sırasında, ÇOMÜ'nün kalite güvencesi çalışmalarına verdiği destekten dolayı Başkan Ümit Kocabıçak'a teşekkür eden Rektör Erenoğlu, "Üniversite olarak, kalite güvencesi çalışmalarını en üst düzeyde gerçekleştirmek için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bu kapsamda, YÖKAK ile iş birliğimiz her geçen gün daha da güçleniyor. Başkanımız Prof. Dr. Ümit Kocabıçak'ın üniversitemize verdiği destekten dolayı teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

YÖKAK Başkanı Kocabıçak ise, ÇOMÜ'nün kalite güvencesi çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, kalite güvencesi alanında önemli çalışmalar yürüten bir üniversite. Bu çalışmaların üniversitenin gelişimine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Üniversitenin kalite güvencesi çalışmalarında YÖKAK olarak her zaman destek olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Ziyarette Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Dinçay Köksal da hazır bulundu.