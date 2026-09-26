Çömez, 455 binden fazla küçük yatırımcı için Meclis'te araştırma komisyonu istedi

(TBMM) - İyi Parti TBMM Grup Başkanvekili Turhan Çömez, fon soruşturmasında 455 binden fazla küçük yatırımcının kayıplarına ilişkin iddiaların araştırılması gerektiğini belirterek, "Meclis açılır açılmaz bu korkunç soygunun, bu rant düzeninin, bu fonzi mekanizmasının ne olduğunu araştırmak için Meclis'te bir çalışma yürütülmesi ve bir komisyon kurulmasını talep ediyoruz" dedi.

İyi Parti TBMM Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, fon soruşturması kapsamında Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız adına kayıtlı yaklaşık 200 milyon lira değerindeki beş lüks araca el konulmasının ardından, yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakılan Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik gibi lüks araçlarıyla gündeme gelen şirket yöneticilerini, el konulan iki özel jet ve lüks yatı hatırlattı. "Bu ülkenin 5,5 milyon genci işsiz, aşsız, umutsuz, hayalsiz evlerinde beklerken bunlar böyle bir lüks içerisinde, şatafat içerisinde, sefahat içerisinde yaşamışlar. ve bu yaşam tarzını hayata geçirirken de milleti dolandırmışlar, soymuşlar, küçük yatırımcıyı tarumar etmişler" diyen Çömez, İyi Parti'nin Meclis araştırması önergesi hazırladığını ve Meclis açıldığında araştırma komisyonu kurulmasını talep edeceklerini söyledi.

Çömez, fonlarda manipülasyon yapıldığına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yaklaşık 10 ay önce açıklama yaptığını belirterek, şöyle konuştu:

"Fon krizi aslında göz göre göre geldi. Bile bile geldi. Bundan 10 ay önce Maliye Bakanı Sayın Şimşek 'Fonlarda manipülasyon yapıldığını biliyoruz' dedi. 'Birtakım düzenlemeler de gerekiyor' dedi. Fakat hiçbir adım atmadı. Sorduk kendisine. Hangi adımı atacağını bilmiyor muydun? Manipülasyonların suç olduğunu bilmiyor muydun? Bilmiyor idiysen niye hala o koltukta oturuyorsun? İkinci sorum da şuydu kendisine: Biliyor idiysen niye gereğini yapmadın? Biri elini mi tuttu? Saraydan kimi çevreler 'Yapma bu işi' diye uyardı mı seni? O zaman çık milletin önüne de ki ben bu işi bilmiyordum, ayrılıyorum. Veyahut da 'biliyordum ama elimden gelmedi, beceremedim, yapamadım, gücüm yetmedi. Ben bu işi bırakıyorum'. Şimdi Sayın Şimşek bu lafı ettikten sonra bahse konu 131 fon içerisinde tam 525 milyar lira ilave para birikmiş. Yarım trilyondan fazla bir paradan bahsediyorum. Küçük yatırımcının parası. Buhar oldu gitti."

"YÜZ MİLYARLARCA LİRAYI CEBİNE İNDİRMİŞ"

Çömez, kaybedildiğini öne sürdüğü para miktarını örnekleyerek, "Oturdum hesap ettim. Götürdükleri para ne kadar ediyor diye. Tam 188 tır dolusu para ediyor. Bir daha söylüyorum. 200 liralık banknotları istifleseniz her bir tıra 25 ton para koysanız tam 188 tır dolusu para ediyor" dedi. Çömez, "İnsanların sokakta açlıktan perişan olduğu, emeklilerin tarumar olduğu, asgari ücretlinin mahvolduğu, ülkenin yarısından fazlasının açlık sınırının altında yaşamaya mahkum olduğu bir ülkede birileri küçücük bir azınlık arkasına aldıkları siyasal güçle veya saray gücüyle bu ülkenin istikbalini semiriyorlar, sömürüyorlar ve lüks bir hayat içerisinde yaşıyorlar. Adam 28 yaşında. 28 yaşında ve elle tutulur bir işi yok. Fon yönetiyormuş. ve oturmuş yönettiği fonlardan yüz milyarlarca lirayı cebine indirmiş" diye konuştu.

"BİR KASA BİR DE MASA KALMIŞ"

Turhan Çömez, fon soruşturmasında adı geçen şirketlerden Gündoğdu Gıda'ya ilişkin de iddialarda bulundu. Çömez, şirketin Pusula Holding tarafından satın alındığını ve şirketin değerinin yükseltildiğini savunarak şöyle konuştu:

"Bunlardan bir tanesi Gündoğdu Gıda. Manisa'da, gittim buldum. Gündoğdu Gıda aslında mütevazı küçük bir şirket. Bu bahse konu Pusula Holding gitmiş bu şirkete demiş ki ben senin firmanı alıyorum. Bu arada firma borsaya açılmış yüzde 25'i. Firmanın tamamını satın almış. Satın aldıktan sonra demiş ki artık benim bir şey yapmama gerek yok. Sen borsada olan şirketi bana sattın ama fabrikanın bina ekipmanlarını istemiyorum. Al onları ne yaparsan yap demiş. Geri iade etmiş. ve bir tabela kalmış. Sözüm ona süt ürünleri yapan bir firmaydı, fabrikaydı ama bir kasa, bir de masa kalmış."

"AKP'NİN ÇOCUKLARI LÜKS İÇERİSİNDE YAŞIYORLAR"

Çömez, şirketin Temmuz 2026'da 105 milyar lira değere çıkarıldığını öne sürerek, "Hiçbir yatırımı olmayan, hiçbir üretimi olmayan bu şirket sözüm ona süt ürünleri üretiyordu. Hiçbir üretim yapmayan bu şirket tam 105 milyar lira değere çıkarılmış. Kim yaptı bunu? Pusula Holding yaptı. Kim var başında? 28 yaşında. AKP'nin toplantılarında, mitinglerinde rabia işareti yaparak gezen bir parlak AKP'li. Bu ülkenin 5 buçuk milyon genci evinde işini kaybetmiş, umudunu, hayalini, aşını kaybetmiş, gelecek kaygısı içerisinde yaşarken AKP'nin parlak çocukları lüks içerisinde yaşıyorlar" ifadelerini kullandı.

"JETİN İZİNİ SÜRDÜM"

Çömez, soruşturmada adı geçen kişilerin lüks yaşam sürdüğünü ileri sürerek, "Bu bahsettiğim şirketi soyarken ya da bu şirket üzerinden milleti dolandırırken, 100 küsur milyar lirayı cebine indirirken kalkmış bir tane özel jet almış. Bu jetin izini sürdüm. Nerede olduğunu araştırdım. Man Adaları'ndan, vergi cennetlerinden Man Adaları'ndan satın almış" dedi. Çömez, söz konusu jetin yaklaşık 1 milyar lira değerinde olduğunu ve Cenevre Havalimanı'nda görüntülendiğini belirterek, "Şimdi uçağın içine bakıyorsunuz. Ultra lüks. İnanılmaz bir lüks standartlarda 1 milyar liralık özel jet" diye konuştu.

Çömez, ayrıca İtalya'dan özel imalat bir yat satın alındığını, yatın yaklaşık 750 milyon lira değerinde olduğunu ve lüks araçlar alındığını iddia etti. Çömez, "Bu ülkenin 5,5 milyon genci işsiz, aşsız, umutsuz, hayalsiz evlerinde beklerken bunlar böyle bir lüks içerisinde, şatafat içerisinde, sefahat içerisinde yaşamışlar. ve bu yaşam tarzını hayata geçirirken de milleti dolandırmışlar, soymuşlar, küçük yatırımcıyı tarumar etmişler" ifadelerini kullandı.

İktidara çağrıda bulunarak soruşturmanın kapsamlı şekilde yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Çömez, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un fonlara ilişkin "talep edilirse araştırma komisyonu kurulabilir" yönündeki sözlerini hatırlatarak, İyi Parti'nin araştırma önergesi verdiğini belirtti.

Çömez, şöyle konuştu:

"Buradan Sayın Erdoğan'a ve bütün yetkililere sesleniyorum. Bu işin peşini bırakmayın. Bu soygun düzeni arkasında kim varsa, ucu nereye giderse, ucu kime dokunursa, hangi yetkili, hangi etkili, hangi siyasi veya hangi bilmem ne varsa üstüne gidin. Bu milletin soyulmasına artık müsaade etmeyin. Sayın Kurtulmuş'un bu sözünün arkasında durmasını talep ediyoruz kendisinden. Çünkü İYİ Parti olarak Genel Başkan Yardımcımız, Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Erhan Usta çok kapsamlı bir çalışma yaptı ve partimiz adına bir araştırma komisyonu kurulması için önerge hazırladı. Şimdi bunu Meclis'e verdik. Meclis açılır açılmaz bu korkunç soygunun, bu kepazeliğin, bu rezaletin, bu rant düzeninin, bu fonzi mekanizmasının ne olduğunu araştırmak için Meclis'te bir çalışma yürütülmesi ve bir komisyon kurulmasını talep ediyoruz"

Çömez, Erhan Usta'nın fonlara ilişkin basın toplantısının haberlerine erişim engeli getirildiğini hatırlatarak, buna da tepki gösterdi. Çömez, Usta'nın yaptığı çalışmanın sürece ışık tutacağını savunarak, "Sayın Erhan Usta çok doğru bir şey yapmıştır. İktidarın onun yaptığı açıklamalardan endişe etmesinin, korkmasının hiçbir manası yoktur. Kendisin ziyaret ederler. Ama onun yaptığı basın toplantısını engelleyerek veyahut da o haberleri bir anlamda karartarak bir yere varamazsınız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA