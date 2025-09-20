Çocukluk Hobisi Profesyonel Üretime Dönüştü: 3 Milyon Süs Balığı Üretiyor

Çocuk yaşlarda hediye edilen Kılıçkuyruk balığını cam sürahide besleyerek yola çıkan Çağrı Orhun, bugün Antalya'daki iki çiftliğinde yılda yaklaşık 3 milyon süs balığı ve 500 bin süs bitkisi üretiyor.

Antalya'da yaşayan elektrik mühendisi Orhun'un süs balıklarıyla tanışması, 1975 yılında bir arkadaşının hediye ettiği Kılıçkuyruk süs balığını evdeki cam sürahide beslemesiyle başladı.

Önce odasını, ardından apartmanın bodrum katını ve bahçesini akvaryumlarla dolduran Orhun, yıllar içinde bu merakını babasının önerisiyle profesyonel bir işe dönüştürdü. Ankara'da Türkiye'nin ilk projeye dayalı süs balığı çiftliğini 1985 yılında kuran Orhun, 2000 yılından itibaren üretim faaliyetlerini Antalya'ya taşıdı.

Orhun, Muratpaşa ve Aksu ilçelerindeki cam serada kurduğu üretim çiftliklerinde 100'den fazla türden yılda yaklaşık 3 milyon süs balığı ve 500 bin süs bitkisi üretimi gerçekleştiriyor.

Süs balığı ve bitkisi üreticisi 61 yaşındaki Çağrı Orhun, AA muhabirine, cam sürahide bir balıkla hobi olarak başladığı işte, Türkiye'nin önde gelen üretim tesislerinden biri olmayı başardıklarını söyledi.

Ankara'da 10 yaşındayken hediye edilen bir Kılıçkuyruk süs balığıyla başladıkları üretim sürecini bugün ihracat yapar hale getirdiklerini belirten Orhun, "1985 yılında Türkiye'nin ilk projeye dayalı süs balığı çiftliğini Ankara Yakacık köyünde kurduk. Tesisimizi, 2000 yılında üretimi, daha iyi şartlarda ve daha ekonomik yapabilmek için ılıman ve suyu bol olan Antalya'ya taşıdık." dedi.

Cam seralarda 12 ay boyunca hijyen ve sağlıklı üretim koşullarında balık yetiştirdiklerini dile getiren Orhun, bu balıkları da Türkiye'nin her yerine "sağlıklı varış garantili" gönderdiklerini vurguladı.

İki çiftlikte 3 milyon süs balığı üretiyor

İki çiftlikte tropikal ve yarı tropikal türler olmak üzere 100 çeşit balık türü ürettiklerini anlatan Orhun, "Bir sürahideki tek bir balıkla başlayan çalışmamız, 50 sene sonra 3 milyon süs balığı ve 500 bin süs bitkisi üretimine ulaştı." dedi.

Orhun, üretim sürecinin oldukça zahmetli olduğunu aktararak, yemleme, ilaçlama, temizlik ve bakım için günde 4 kez akvaryum ile havuzların başında olduklarını ve günlük 12 saat çalıştıklarını ifade etti.

Süs bitkisinin de üretimini Türkiye'de ilk başlatanlardan olduklarına işaret eden Orhun, şöyle konuştu:

"2008'de başladığımız süs bitkisi üretiminin önü çok açık. Avrupa'dan Asya'ya, Orta Doğu'dan Kuzey Afrika'ya talep var. Türkiye hızlı bir şekilde ithalatçı konumundan ihracatçı konumuna geçebilir. Geçmişte Almanya'ya çok sayıda balık gönderdik. İhracatı tek seferlik görmüyorum. Süreklilik olması lazım. Bilinçli üreticilerin artmasıyla bu sektörün ağı oluşacak. O zaman ihracatı çok daha güçlü yapabiliriz. Bu potansiyel fazlasıyla mevcut."

En çok satılan türlerin ise Japon grupları olduğuna değinen Orhun, Türkiye'de "Koi" balığını üreten ilk çiftlik olduklarını sözlerine ekledi.