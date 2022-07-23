Çocuklar, '90'lar Çocuk Şenliği' ile nostalji oyunları oynuyor

Sakarya Genç İHH Çocuk Birimince organize edilen "90'lar Çocuk Şenliği" ile çocuklara, topaç, misket, üçtaş, beştaş, sek sek, yakar top gibi sokak oyunları öğretiliyor.

Aziz Duran Parkı'nda düzenlenen etkinlikte, parka gelen çocukları karşılayan Sakarya Genç İHH ekipleri, çocuklarla 1990'lı yıllara ait oyunları oynayıp onlara salçalı ekmek ikram etti.

Ayrıca etkinlik alanında Makedonya Gençlik Projesi yararına "Tüftüf, şaka yüzüğü, ufo, stres topunun yer aldığı nostaljik oyuncaklar" standı kuruldu.

Sakarya Genç İHH Çocuk Birimi Başkanı İbrahim Yıldız, AA muhabirine, 90'lı yıllara Çocuk Şenliği için Kent Park'ta etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Şenlikteki asıl amaçlarının 90'lı yıllarda oynanan çocuk oyunlarını gün yüzüne çıkartmak ve gelecek nesillere aktarmak olduğunu belirten Yıldız, "Oyunlarımız arasında misket, seksek, üç taş, beş taş gibi oyunlarımız var. 3-7 yaş arasındaki arkadaşlarımızla beraber etkinlik yapıyoruz. Çocuklara oyunlar oynatım akabinde salça ekmek ikram ediyoruz." dedi.

"Çocukların arkadaşlarıyla oynayıp sosyalleşmesini istiyoruz"

Oyunlara ilginin oldukça yüksek olduğunu dile getiren Yıldız, ilginin çok olması nedeniyle açık alanlarda bu tür etkinlikleri yapmaya devam edecekleri bilgisini verdi.

Zamanında kendilerinin bu oyunları severek oynadıklarını ifade eden Yıldız, "Şu anda üzülerek söylüyorum ki arkadaşlarımız oyunlardan haberdar değil. Bizim de burada olmamızdaki amaç bu. Unutulan oyunları gün yüzüne çıkartmak ve bunlardı hatırlatmak. İnşallah amacımızda da başarılı olacağımıza inanıyoruz. Şu anda çocuklarımızda maalesef internet bağımlılığı mevcut. Asıl amacımız ve gayemiz, çocuklarımızı internet ortamından uzaklaştırarak oyun alanlarımıza indirmek. Çocuklarımızın 90'lı yıllardaki oyunları arkadaşlarıyla oynayıp sosyalleşmesini istiyoruz. Eskiden bizlerin yaptığı gibi sokaklarda üç taş, seksek oynayıp evde yalnız olmaktansa arkadaş ortamında bulunmalarını istiyoruz." diye konuştu.

Etkinlik alanında 90'lı yıllara ait oyuncakların bulunduğu bir de stant açtıklarını anlatan Yıldız, şunları kaydetti:

"Etkinlikte oyunumuzun yanı sıra Sakarya Genç İHH olarak desteklediğimiz Makedonya Gençlik Projesi için yardım standımız bulunuyor. Bu standımızda nostaljik oyunlarımız bulunuyor. Bu oyuncaklar arasında misket, stres topu, ufo gibi oyuncaklarımız mevcut. Bu oyuncakların satışından elde ettiğimiz geliri Makedonya Genlik Projesi'ne aktarıyoruz. Makedonya Gençlik Projesi'ndeki amacımız da oradaki gençlerin internet ortamından, kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak için eski tarz oyunları ve o ülkeye ait oyunların olduğu bir alan oluşturup oradaki çocuklara da bu imkanı sunmak. Türkiye'deki gibi gençlik merkezleri oluşturup oradaki gençleri sosyalleştirmek asıl gayemiz. Bu yardım standımızı da bu nedenle oluşturduk."