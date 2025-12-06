Cizre Dicle Sporlu futbolcular, boş zamanlarını kütüphanede değerlendiriyor

Şırnak'ın Cizre ilçesindeki Cizre Dicle Sporlu futbolcular, antrenmanlarından kalan boş zamanlarını kütüphanede okuyarak geçiriyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) U15 Gelişim Ligi 16. Grup'ta mücadele eden Cizre Dicle Spor'un futbolcuları, antrenmanların ardından gittikleri 100. Yıl Kütüphanesinde ders çalışıyor, kitap okuyor.

Cizre Dicle Spor Teknik Direktörü Burak Dadak, genç sporcuların hem sportif hem de akademik alanda başarılı olmalarına destek olduğunu söyledi.

Sporcularına sadece futbol eğitimi vermediğini aynı zamanda okuma alışkanlığı da kazandırmak için uğraştığını ifade eden Dadak, "Sporcularımızın derslerinden geri kalmamaları için ders çalışmalarına ve kitap okumaları için elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz. Bu yaklaşım gençlerin hem sportif başarılarını hem de akademik gelişimlerini desteklemeyi amaçlıyor." dedi.

Sporcu Muhammed Ömer Temizer de önce antrenman yaptıklarını, daha sonra da kütüphaneye giderek ders çalıştıklarını dile getirdi.

Temizer, şunları aktardı:

"Kütüphanede çok iyi zaman geçiriyoruz. Burada zaman geçirdikçe derslerimize daha çok adapte oluyoruz ve derslerimizden geri kalmıyoruz."

Takım kaptanı Bünyamin Sönmez ise kütüphane sayesinde derslerine daha fazla bağlandıklarını söyledi.

Sönmez, "Spor eğitimimizi kitap okuyarak ve derslerimize çalışarak tamamlıyoruz. Antrenman sonrası kütüphanede geçirdiğimiz zaman bizi rahatlatıp, dinlememizi sağlıyor." ifadelerini kullandı.