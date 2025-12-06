Haberler

Cizre Dicle Sporlu futbolcular, boş zamanlarını kütüphanede değerlendiriyor

Cizre Dicle Sporlu futbolcular, boş zamanlarını kütüphanede değerlendiriyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak'ın Cizre ilçesindeki Cizre Dicle Spor futbolcuları, antrenman sonrası kütüphanede ders çalışarak akademik başarılarını artırmaya çalışıyor. Teknik direktör Burak Dadak, sporcuların hem sportif hem de akademik alanda gelişimlerini desteklediklerini söyledi.

Şırnak'ın Cizre ilçesindeki Cizre Dicle Sporlu futbolcular, antrenmanlarından kalan boş zamanlarını kütüphanede okuyarak geçiriyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) U15 Gelişim Ligi 16. Grup'ta mücadele eden Cizre Dicle Spor'un futbolcuları, antrenmanların ardından gittikleri 100. Yıl Kütüphanesinde ders çalışıyor, kitap okuyor.

Cizre Dicle Spor Teknik Direktörü Burak Dadak, genç sporcuların hem sportif hem de akademik alanda başarılı olmalarına destek olduğunu söyledi.

Sporcularına sadece futbol eğitimi vermediğini aynı zamanda okuma alışkanlığı da kazandırmak için uğraştığını ifade eden Dadak, "Sporcularımızın derslerinden geri kalmamaları için ders çalışmalarına ve kitap okumaları için elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz. Bu yaklaşım gençlerin hem sportif başarılarını hem de akademik gelişimlerini desteklemeyi amaçlıyor." dedi.

Sporcu Muhammed Ömer Temizer de önce antrenman yaptıklarını, daha sonra da kütüphaneye giderek ders çalıştıklarını dile getirdi.

Temizer, şunları aktardı:

"Kütüphanede çok iyi zaman geçiriyoruz. Burada zaman geçirdikçe derslerimize daha çok adapte oluyoruz ve derslerimizden geri kalmıyoruz."

Takım kaptanı Bünyamin Sönmez ise kütüphane sayesinde derslerine daha fazla bağlandıklarını söyledi.

Sönmez, "Spor eğitimimizi kitap okuyarak ve derslerimize çalışarak tamamlıyoruz. Antrenman sonrası kütüphanede geçirdiğimiz zaman bizi rahatlatıp, dinlememizi sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Abidin Yel - Güncel
Türkiye'den çok net operasyon mesajı: 25 gününüz kaldı

Türkiye'den çok net operasyon mesajı: Yalnızca 25 gününüz kaldı
İstanbul Karadeniz siklonunun etkisi altına girdi! 17 saat sürecek

İstanbul'u Karadeniz siklonu vurdu! 17 saat sürecek
Karakolun önünde araç patladı! 3'ü polis 5 kişi feci şekilde can verdi

Karakolun önünde araç patladı! Çok sayıda polis hayatını kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vatandaş tepki gösterdi, vali harekete geçti! 2 bin 200 dönümlük arazideki dev proje iptal edildi

Vali, 2 bin 200 dönümlük arazideki dev projeyi iptal etti
Maç sonunda istifa! Sakaryaspor Teknik Direktörü Serhat Sütlü görevini bıraktı

Maç sonunda sürpriz istifa
İstanbul Erkek Lisesi'nde muşta ve bıçaklı dehşet

Türkiye'nin en iyi liselerinden birinde muşta ve bıçaklı dehşet
86 yaşındaki Rüstem dede 50 yıldır sadece çay içip ve gofret yiyor

86'lık Rüstem dede 50 yıldır sadece 2 ürünle besleniyor
Vatandaş tepki gösterdi, vali harekete geçti! 2 bin 200 dönümlük arazideki dev proje iptal edildi

Vali, 2 bin 200 dönümlük arazideki dev projeyi iptal etti
Eczacının, ilaçları içmek için verdiği yöntem ortalığı karıştıracak

"İlaçları böyle için" diyen eczacının tavsiyesi ortalığı karıştıracak
Bahçeli'den Barzani'ye 'Bozkurt' yanıtı: Ecel aman verdiği sürece bozkurt olacağım

Bahçeli'den Mesud Barzani'ye yanıt
Ozan Güven müjdeyi verdi, yıllar önce rol aldığı meşhur dizi yeniden çekilecek

Yıllar önce rol aldığı meşhur dizi yeniden çekilecek
1 ay içinde 3 kez tutuklanan Arif Kocabıyık, yine tutuklandı

1 ay içinde 3 kez tutuklanmıştı! Sonu yine aynı oldu
Fenerbahçe taraftarından En-Nesyri'ye büyük tepki

Bu pozisyon pahalıya patladı! Taraftarlardan büyük tepki
Büyük bir hevesle paketleri açtı, hayal kırıklığını anbean kaydetti

Büyük bir hevesle paketleri açtı, hayal kırıklığını anbean kaydetti
Sosyal medyadan tanıştığı kadının evine gitti, hayatının şokunu yaşadı

Sosyal medyadan tanıştığı kadının evine gitti, hayatının şokunu yaşadı
Domenico Tedesco'dan Galatasaray sorusuna flaş cevap

Galatasaray sorusuna flaş cevap
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.