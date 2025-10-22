Cizre'de 3. Kamu Spor Oyunları Dereceye Giren Takımlar Ağırlanıldı

Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, 3. Kamu Spor Oyunları kapsamında gerçekleştirilen müsabakalarda derece yapan takımları makamında ağırladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 3. Kamu Spor Oyunları kapsamında Şırnak'ta, voleybol, basketbol, ayak tenisi ve masa tenisi branşlarında müsabakalar gerçekleştirildi.

Kaymakam Baycar, Cizre Kaymakamlığı adına katıldıkları müsabakalarda il birincisi olan kadın voleybol, erkek masa ve ayak tenisi takımları ile ikinci gelen erkek voleybol takımları oyuncularıyla makamında görüştü.

Sporcuları elde ettikleri başarıdan dolayı tebrik eden Baycar, bu başarının ilçenin spor alanındaki gelişimini ve gençlerin spora olan ilgisini gösterdiğini ifade etti.