Haberler

Cizre'de 3. Kamu Spor Oyunları Dereceye Giren Takımlar Ağırlanıldı

Cizre'de 3. Kamu Spor Oyunları Dereceye Giren Takımlar Ağırlanıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, 3. Kamu Spor Oyunları'nda dereceye giren takımları makamında kabul ederek, başarılarından dolayı tebrik etti. Müsabakalar volleybol, basketbol, ayak tenisi ve masa tenisi branşlarında yapıldı.

Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, 3. Kamu Spor Oyunları kapsamında gerçekleştirilen müsabakalarda derece yapan takımları makamında ağırladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 3. Kamu Spor Oyunları kapsamında Şırnak'ta, voleybol, basketbol, ayak tenisi ve masa tenisi branşlarında müsabakalar gerçekleştirildi.

Kaymakam Baycar, Cizre Kaymakamlığı adına katıldıkları müsabakalarda il birincisi olan kadın voleybol, erkek masa ve ayak tenisi takımları ile ikinci gelen erkek voleybol takımları oyuncularıyla makamında görüştü.

Sporcuları elde ettikleri başarıdan dolayı tebrik eden Baycar, bu başarının ilçenin spor alanındaki gelişimini ve gençlerin spora olan ilgisini gösterdiğini ifade etti.

Kaynak: AA / Abidin Yel - Güncel
İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...

İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çağlar Ertuğrul'dan bornozlu fotoğraf açıklaması: Oltaya gelenler olmuş

Bornozlu kare ortalığı karıştırdı, işin aslı çok geçmeden netleşti
Merkez Bankası duyurdu! Yeni 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle çıkıyor

Yeni banknotlar tedavüle çıkıyor! Üzerinde tek bir fark var
Ebru Gündeş'in evliliği ihanet yüzünden mi bitti? İddialar sonrası açıklama geldi

Ünlü türkücüden yasak aşk ve otel iddialarına yanıt
Gördüğü ilan genç kızı küplere bindirdi: Gerçekten hayat bitmiş

Gördüğü ilan genç kızı küplere bindirdi: Gerçekten hayat bitmiş
Çağlar Ertuğrul'dan bornozlu fotoğraf açıklaması: Oltaya gelenler olmuş

Bornozlu kare ortalığı karıştırdı, işin aslı çok geçmeden netleşti
Tarkan'la yaşadığı aşkla Tanınmıştı! Bilge Öztürk'ün yeni tarzı şaşırttı

Tarkan'la yaşadığı aşkla tanınmıştı! Şimdi bambaşka biri
Tedesco o ismi resmen sildi! Kulübeden çıkamayacak

Tedesco o ismi resmen sildi! Kulübeden çıkamayacak
Öğrencisinin kolunu ısıran öğretmen tutuklandı

Öğrencisine kabusu yaşatan öğretmen tutuklandı
İlginç gelenek! 'İlgisiz akrabalar' tek tek tespit edilip su dolu yalağa atılıyor

"İlgisiz akrabaları" tek tek tespit edip yalağa atıyorlar
Yakıt tankeri devrildi, yağmalama sırasında patlama oldu: 35 ölü, 46 yaralı

Yakıt tankeri devrildi, yağmalama sırasında patlama oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan sık sık operasyon yapılan konuda uyardı: Küresel güveni zedeliyor

Erdoğan sık sık operasyon yapılan konuda uyardı
Kadro dışı kalan İrfan Can hakkında yeni gelişme

Kadro dışı kalan İrfan Can hakkında yeni gelişme
Fenerbahçeliler duymasın! Nefret ettikleri isimden Kerem'e olay sözler

Nefret ettikleri isimden Kerem'e olay sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.