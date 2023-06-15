Çinli Üst Düzey Yetkili, Brezilya İşçi Partisi Heyeti ile Görüştü

BEİJİNG, 15 Haziran 2023 (Xinhua) -- Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı ve Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi Li Hongzhong, başkent Beijing'de Brezilya İşçi Partisi (PT) Genel Sekreteri Henrique Fontana başkanlığındaki heyet ile bir araya geldi,...