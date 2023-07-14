Çinli Üst Düzey Diplomat Wang Yi, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile Görüştü
Güncel Haberler
CAKARTA, 14 Temmuz (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi (soldan üçüncü) Endonezya'nın başkenti Cakarta'da ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi, 13 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Xu Qin/Xinhua)
CAKARTA, 14 Temmuz (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi (soldan üçüncü) Endonezya'nın başkenti Cakarta'da ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi, 13 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Xu Qin/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel