Üye Girişi
Haberler

Çinli Üst Düzey Diplomat Wang Yi, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile Görüştü

Güncel Haberler

CAKARTA, 14 Temmuz (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi (soldan üçüncü) Endonezya'nın başkenti Cakarta'da ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi, 13 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Xu Qin/Xinhua)

CAKARTA, 14 Temmuz (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi (soldan üçüncü) Endonezya'nın başkenti Cakarta'da ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi, 13 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Xu Qin/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Amerika Birleşik Devletleri Çin Halk Cumhuriyeti Jakarta Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title