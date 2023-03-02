Çinli Üst Düzey Diplomat, Brezilya İşçi Partisi Heyeti ile Görüştü

BEİJİNG, 2 Mart (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi, Çarşamba günü Beijing'de Brezilya İşçi Partisi Uluslararası İlişkiler Sekreteri Romenio Pereira başkanlığındaki heyetle biraraya geldi.

Aynı zamanda ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang, Çin ve Brezilya'nın hem küresel etkiye sahip gelişmekte olan büyük ülkeler, hem de yükselen piyasa ekonomileri olduğunu söyledi. Çin'in Brezilya ile ikili ilişkilerine her zaman stratejik ve uzun vadeli bir perspektiften baktığını söyleyen Wang, iki ülkenin çeşitli alanlarda verimli bir işbirliğine ve uluslararası ilişkilerde yakın koordinasyona sahip olduğunu sözlerine ekledi.

Çin-Brezilya ilişkilerinin iki ülkenin kalkınmasının yanı sıra dünya barışı ve istikrarı üzerinde de etkili olduğunu kaydeden Wang, ÇKP'nin Brezilya İşçi Partisi ile devlet yönetimi deneyimi konusunda derinlemesine alışverişte bulunmaya ve Çin-Brezilya kapsamlı stratejik ortaklığı için yeni perspektifler açmaya istekli olduğunu söyledi.

Pereira, Brezilya İşçi Partisi'nin parti ve devlet yönetimi konusunda ÇKP ile deneyim alışverişini güçlendirmeye büyük önem verdiğini ve iki halkın yararına olacak şekilde çeşitli alanlarda ikili işbirliğini ilerletmeyi umduğunu söyledi.

ÇKP Merkez Komitesi Uluslararası Departmanı Başkanı Liu Jianchao da Çarşamba günü Pereira'nın heyetiyle biraraya geldi. İki taraf, taraflar arasındaki geleneksel dostluğun derinleştirilmesi, parti ve devlet yönetiminde karşılıklı bilgi alışverişinin güçlendirilmesi ve Çin-Brezilya kapsamlı stratejik ortaklığının ilerletilmesi konularında derinlemesine görüş alışverişinde bulundu.