Endonezya'yı Ziyaret Eden Çinli Turist Sayısı 2025'te Son 6 Yılın En Yüksek Seviyesine Ulaştı

Güncelleme:
Endonezya, 2025 yılında 1,34 milyon Çinli turisti ağırlayarak son altı yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Bali ve Cakarta en çok tercih edilen destinasyonlar oldu.

CAKARTA, 3 Şubat (Xinhua) -- Endonezya'yı 2025 yılında ziyaret eden Çinli turist sayısı 1,34 milyona ulaşarak son altı yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Çinli ziyaretçi sayısı 2024'te 1,19 milyon, 2023'te ise 790.000 olarak kaydedilirken, bu veriler uluslararası seyahatlerdeki toparlanmanın sürdüğüne işaret etti.

Endonezya İstatistik Kurumu'nun pazartesi günü açıkladığı verilere göre Çin, 2025'te yüzde 8,7'lik payla Malezya, Avustralya ve Singapur'un ardından Endonezya'ya en fazla uluslararası ziyaretçi gönderen dördüncü ülke oldu.

Bali 536.813 ziyaretle, Cakarta ise 504.146 ziyaretle en çok tercih edilen destinasyonlar olurken, bu kentleri Kuzey Sumatra, Batam ve Surabaya izledi.

Öte yandan Çin, Endonezyalıların yurt dışı seyahatlerinde en çok tercih ettiği ülkeler arasında Malezya, Suudi Arabistan ve Singapur'un ardından yüzde 6,76'lık payla dördüncü sırada yer aldı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
