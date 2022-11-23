Çinli Teknoloji Devi Huawei, Küresel Dijital Koalisyona Katıldı

SHENZHEN, 23 Kasım (Xinhua) -- Çinli teknoloji devi Huawei'nin Yönetim Kurulu Başkanı Liang Hua Çarşamba günü şirketinin Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'nin (ITU) Partner2Connect (P2C) dijital koalisyonuna katıldığını duyurdu.

Liang, 2022 Sürdürülebilirlik Forumu'nda, Huawei'nin 2025 yılına kadar ücra bölgelerde yaşayan 120 milyon kişiyi dijital dünyaya bağlamaya yardımcı olmaya kararlı olduğunu söyledi.

Etkinlikte dijital ekonomi çağında bilişim ve komünikasyon teknolojisinde inovasyonun ticari ve toplumsal değerleri nasıl ortaya çıkarabileceği araştırıldı.

Huawei'nin P2C dijital koalisyonuna verdiği desteği takdir ettiğini de ifade eden ITU Genel Sekreter Yardımcısı Malcolm Johnson, "Bağlantılılığın sağlanmasının tek başına yeterli olmadığı açık. Fiyatı makul, içeriği uygun ve yerel dilde olduğu gibi, kullanıcıların en iyi şekilde yararlanacağı becerilere de sahip olmalıdır" dedi.

Huawei Kablosuz Çözüm Başkanı Cao Ming, şirketin kaliteli kapsama alanını kırsal bölgelere genişletmek için RuralStar ve RuralLink çözümlerini sürekli olarak yükselttiğini söyledi.

RuralStar serisi çözümler, 70'ten fazla ülkede kırsal bölgelerde 60 milyondan fazla kişiye bağlantı sağladı.

Huawei, önümüzdeki beş yıl içinde profesyonellere 10.000 eğitim fırsatı sağlamak için ITU'nun ilk P2C ortak ülkesi olan Kamboçya'daki kamu kuruluşları ve üniversitelerle birlikte çalışacağını söyledi.