Rapor: Çinli Otomobil Üreticileri Japon Rakiplerini Geride Bırakarak İlk Kez Küresel Satışta Lider Oldu

TOKYO, 24 Mart (Xinhua) -- Çinli otomobil üreticileri küresel araç satışlarında ilk kez Japon rakiplerini geride bırakarak küresel otomotiv endüstrisinde önemli bir dönüşüme işaret etti.

Nikkei'nin yakın tarihte yayımladığı raporda, 2025 yılında Japon otomobil üreticilerinin toplam küresel satışlarının yaklaşık 25 milyon adede gerileyerek, Japonya'nın 2000 yılından bu yana uzun süredir elinde tuttuğu liderlik konumunu ilk kez kaybetmesine neden olduğu belirtildi. Öte yandan, Çinli otomobil üreticileri geçen yıl küresel satışlarda yaklaşık olarak 27 milyon adede ulaşarak dünya çapında birinci sıraya yükseldi.

Nikkei, bu sonucun büyük otomobil üreticileri tarafından yayınlanan verilere ve otomotiv veri platformu MarkLines tarafından yürütülen araştırmaya dayandığını belirtti.

Rapora göre, BYD, 2025 yılında Ford'u geçerek küresel sıralamada 6'ncı sıraya yükselirken, Geely ise Honda'yı geçerek 8'inci sırayı aldı.

Chery, Changan Automobile, SAIC Motor ve Great Wall Motors dahil olmak üzere 6 Çinli otomobil üreticisi küresel çapta ilk 20 sıralamasına girerek, Japonya'nın 5 otomobil üreticisini geride bıraktı.

Raporda, ayrıca elektrikli araç segmentinde BYD'nin Tesla'yı geçerek dünyanın önde gelen elektrikli araç satıcısı olduğu da belirtildi.

Japonya'nın Mizuho Bankası'nda kıdemli araştırmacı olan otomotiv sektörü uzmanı Tang Jin, Çin'in zirveye yükselişinin basit bir sıralama değişikliğinden daha fazlası olduğunu belirtti. Bu durumun, Çin'in ileri teknoloji, maliyet verimliliği ve hızlı araştırma ve geliştirme alanlarındaki güçlü yönlerinin itici gücüyle küresel otomotiv sektöründe yaşanan bir yeniden yapılanmaya işaret ettiğini ifade etti.

Tang, Japonya'nın, gelişen rekabete yanıt olarak araç elektrifikasyonu ve küresel pazardaki konumlandırma stratejilerini yeniden değerlendirmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua