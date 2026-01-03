Albüm: Çin'de Artan Yılbaşı Seyahatleri, İç Turizm Pazarının Canlılığını Ortaya Koydu

BEİJİNG, 3 Ocak (Xinhua) -- Çinli gezginler, bu yıl yeni yıl tatilinde ülkenin kuzeydoğusundaki buz ve karlı bölgelerden güneydeki güneşli ve tropikal plajlara kadar uzanan geniş bir yelpazedeki turizm noktalarına yöneldi.

Kuzeydoğudaki karlı zirvelerden güneydeki tropikal kıyılara uzanan bu hareketlilik, Çinli gezginlerin kış turizmine aktif biçimde yeni bir yön verdiğini ortaya koyuyor. Seyahat seçeneklerindeki artan çeşitliliğin arkasında ise yerel turizm sektörlerinin, sahip oldukları benzersiz bölgesel kaynakları farklı ve özgün deneyimlere dönüştürmeye yönelik kapsamlı çabaları bulunuyor. Hizmetlerin iyileştirilmesi ve çeşitlendirilmesi yönündeki bu adımlar, Çin'in iç turizm pazarının büyük potansiyelini yansıtan ve yüksek kaliteli tatillere yönelik artan talebi karşılamayı hedefliyor.

Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi'nin 15. Beş Yıllık Plan (2026-2030) dönemine ilişkin önerilerine göre, ülkenin turizm sektörünü canlandırmak amacıyla daha geniş bir yelpazede yüksek kaliteli turizm ürünlerinin geliştirilmesi ve turizm hizmetlerinin kalitesinin artırılması için somut hedef ve önlemler belirlendi.