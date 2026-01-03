Haberler

Albüm: Çin'de Artan Yılbaşı Seyahatleri, İç Turizm Pazarının Canlılığını Ortaya Koydu

Albüm: Çin'de Artan Yılbaşı Seyahatleri, İç Turizm Pazarının Canlılığını Ortaya Koydu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bu yılki yeni yıl tatilinde Çinli gezginler, kuzeydoğudaki karlı bölgelerden güneşli tropikal plajlara kadar geniş bir turizm yelpazesi ile yeni deneyimler yaşıyor. Yerel turizm sektörleri, zengin bölgesel kaynakları ile tatil seçeneklerini çeşitlendirerek iç turizm pazarının potansiyelini artırıyor.

BEİJİNG, 3 Ocak (Xinhua) -- Çinli gezginler, bu yıl yeni yıl tatilinde ülkenin kuzeydoğusundaki buz ve karlı bölgelerden güneydeki güneşli ve tropikal plajlara kadar uzanan geniş bir yelpazedeki turizm noktalarına yöneldi.

Kuzeydoğudaki karlı zirvelerden güneydeki tropikal kıyılara uzanan bu hareketlilik, Çinli gezginlerin kış turizmine aktif biçimde yeni bir yön verdiğini ortaya koyuyor. Seyahat seçeneklerindeki artan çeşitliliğin arkasında ise yerel turizm sektörlerinin, sahip oldukları benzersiz bölgesel kaynakları farklı ve özgün deneyimlere dönüştürmeye yönelik kapsamlı çabaları bulunuyor. Hizmetlerin iyileştirilmesi ve çeşitlendirilmesi yönündeki bu adımlar, Çin'in iç turizm pazarının büyük potansiyelini yansıtan ve yüksek kaliteli tatillere yönelik artan talebi karşılamayı hedefliyor.

Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi'nin 15. Beş Yıllık Plan (2026-2030) dönemine ilişkin önerilerine göre, ülkenin turizm sektörünü canlandırmak amacıyla daha geniş bir yelpazede yüksek kaliteli turizm ürünlerinin geliştirilmesi ve turizm hizmetlerinin kalitesinin artırılması için somut hedef ve önlemler belirlendi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Venezuela'nın başkenti Karakas'ta çok sayıda patlama! ABD basını: Saldırı emrini Trump verdi

Trump'ın tehdit ettiği ülkenin başkentinde peş peşe patlamalar
OHAL ilan eden Maduro: Silahlı çatışmaya geçiyoruz

OHAL ilan eden Maduro'dan "konuşlanın" talimatı
ABD, Venezuela'ya karadan da müdahaleye başladı; halk başkenti terk ediyor

Görüntüler vahim: Venezuela'ya karadan da müdahale başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyaca ünlü gazeteci duyurdu! Türk Kulüpleri Napoli'nin yıldızının peşinde

Dünyaca ünlü gazeteci duyurdu! Türk Kulüpleri o ismin peşinde
1 yaşındaki bebeğe anne şiddeti kamerada

Eve kamera yerleştiren baba, gördükleri karşısında dehşete düştü
HÜDA PAR'dan ortalığı karıştıracak 'zina' çıkışı

Meclis'teki partiden, ortalığı karıştıracak "zina" çıkışı
Kastamonu'da ineklerin 1,5 metrelik karla mücadelesi

Bu görüntüler, Rusya'da değil Türkiye'de çekildi
Dünyaca ünlü gazeteci duyurdu! Türk Kulüpleri Napoli'nin yıldızının peşinde

Dünyaca ünlü gazeteci duyurdu! Türk Kulüpleri o ismin peşinde
Galatasaray'a yılın ilk piyangosu Zaniolo'dan

Galatasaray'a yılın ilk piyangosu Zaniolo'dan
Galatasaray'ın 'Güle güle' dediği! Yusuf Demir'den bomba talep

Galatasaray'ın "Güle güle" dediği! Yusuf Demir'den bomba talep