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Çinli batarya üreticisi Sırbistan'da ilk yurt dışı fabrikasını kuracak

Çinli batarya üreticisi Sırbistan'da ilk yurt dışı fabrikasını kuracak
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BELGRAD, 1 Eylül (Xinhua) -- Çinli batarya üreticisi Jiangsu Reliance Energy Tech, Sırbistan hükümeti ve Indjija Belediyesi ile ilk yurt dışı fabrikasının inşasına yönelik çerçeve anlaşması imzaladı.

BELGRAD, 1 Eylül (Xinhua) -- Çinli batarya üreticisi Jiangsu Reliance Energy Tech, Sırbistan hükümeti ve Indjija Belediyesi ile ilk yurt dışı fabrikasının inşasına yönelik çerçeve anlaşması imzaladı. Fabrikanın Sırbistan'ın kuzeyindeki İndjiyasa kentinde inşa edilmesini öngören anlaşmanın 100,5 milyon euro (116,5 milyon ABD doları) değerinde olduğu bildirildi.

Indjija'nın yüksek teknoloji bölgesinde kurulacak tesis, dronlar, insansı robotlar, insansız araçlar, gelişmiş elektrikli aletler ve ev aletleri için batarya üretecek.

Belgrad'daki Sırbistan Sarayı'nda pazartesi günü düzenlenen imza törenine Sırbistan Ekonomi Bakanı Adrijana Mesarovic, Indjija Belediye Başkanı Marko Gasic ile Reliance'ın kurucu ortağı ve Operasyon Direktörü Xu Fenlan katıldı.

İmza töreni öncesinde şirket temsilcileriyle bir araya gelen Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, söz konusu yatırımın ülkenin robot, dron ve batarya alanında yerli tedarik zinciri geliştirme çabalarını destekleyerek ithal bileşenlere bağımlılığını azaltacağını söyledi.

"6 ay içinde Avrupa'nın en büyük dron fabrikalarından birini kurmayı umuyoruz" diyen Vucic, yeni fabrikanın ülkeye modern bilgi ve teknoloji aktarımına katkıda bulunacağını ve istihdam olanakları yaratacağını belirtti.

Reliance kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Chen Xuan ise Indjija tesisinin şirketin ilk yurtdışı fabrikası olacağını belirtti. Chen, Asya, Avrupa ve Afrika'daki 10'dan fazla ülkede üç yıl süren yer arayışlarının ardından Sırbistan'ı seçtiklerini kaydetti.

Chen, yatırımın Sırbistan'da istihdam yaratmasını ve ilgili sektörleri desteklemesini beklediklerini söyledi.

Sırbistan daha kapsamlı bir yüksek teknoloji üretim tedarik zinciri geliştirmeyi hedeflerken, Çinli insansı robot üreticisi Minth Group da kısa süre önce ülkenin batısındaki Sabac kentinde bir fabrika açmıştı.

Kaynak: Xinhua
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