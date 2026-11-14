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Çin, yeni tür enerji depolamada 2030 hedefini 300 milyon kilovat olarak belirledi

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Çin, yeni tür enerji depolamada 2030 hedefini 300 milyon kilovat olarak belirledi
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Çin, 2026-2030 döneminde yeni tür enerji depolama kapasitesini 2030'a kadar 300 milyon kilovata çıkaracak. Plan, ortalama depolama süresinin yaklaşık üç saate ulaşmasını ve depolama sistemlerinin elektrik piyasalarına adil katılımını öngörüyor.


BEİJİNG, 14 Kasım (Xinhua) -- Çin, yeni bir elektrik enerjisi sistemi inşasını desteklemek amacıyla 15. Beş Yıllık Plan döneminde (2026-2030) yeni türdeki enerji depolama sistemlerinin geliştirilmesini hızlandıracak.

Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu ve Ulusal Enerji İdaresi'nin cuma günü yayımladığı plana göre, yeni tür enerji depolama sistemlerinin kurulu kapasitesi 2030'a kadar 300 milyon kilovata çıkarılırken ortalama depolama süresinin yaklaşık üç saate ulaşması hedefleniyor. Sektörde büyük ölçekli genişlemeden piyasa odaklı büyümeye geçiş de öngörülüyor.

Yeni tür enerji depolama, pompajlı hidroelektrik dışındaki enerji depolama teknolojilerini ifade ediyor. Bunlar arasında başlıca elektrokimyasal, basınçlı hava ve yerçekimine dayalı depolama sistemleri yer alıyor.

Yeni tür enerji depolama sistemlerinin elektrik piyasalarına adil biçimde katılmasını öngören planda, depolama sistemleriyle donatılmış büyük yenilenebilir enerji üslerinin tek bir piyasa katılımcısı olarak eyaletler arası elektrik piyasalarına dahil edilmesi teşvik ediliyor.

Plan ayrıca depolanan elektriğin değerini yansıtan daha ayrıntılı bir fiyatlandırma mekanizması oluşturulmasını ve şarj ile deşarj fiyatlarının adil piyasa işlemleri yoluyla belirlenmesini öngörüyor.

Ulusal Enerji İdaresi'ne göre Çin, küresel toplamın yaklaşık yüzde 40'ını oluşturan kurulu kapasitesiyle yeni tür enerji depolamada dünyada ilk sırada yer alıyor. 2025 sonu itibarıyla ülkede kurulup işletmeye alınan yeni tür enerji depolama kapasitesi 136 milyon kilovata, ortalama depolama süresi ise 2024 sonuna göre 0,3 saat artarak 2,58 saate ulaştı.

Kaynak: Xinhua
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