Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Çin, yapay zekayı imalat zincirine entegre edecek politikalar hazırlıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin, yapay zekayı imalat zincirine entegre edecek politikalar hazırlıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı, yapay zekayı imalat zincirinin tamamına entegre edecek yeni akıllı imalat politikaları hazırlıyor. Önlemler, şirketlerin maliyetlerini düşürüp verimlerini artırmayı hedefliyor; ülkede 13.000'den fazla ileri düzey akıllı fabrika var.

BEİJİNG, 21 Ekim (Xinhua) -- Çin, yapay zeka ile imalat sektörünün entegrasyonunu derinleştirmek amacıyla yeni nesil akıllı imalata yönelik politikalar hazırlıyor.

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'nda baş mühendis olarak görev yapan Wang Weiming, salı günü düzenlenen basın toplantısında, alınacak önlemlerin yapay zekayı imalat zincirinin tamamına entegre etmeyi ve şirketlerin maliyetlerini düşürmelerine, verimliliklerini artırmalarına ve farklı pazar taleplerini daha iyi karşılamalarına yardımcı olacak yeni imalat modelleri geliştirmeyi amaçladığını söyledi.

Bu kapsamda akıllı fabrikaların kurulması ve ekipmanların güncellenmesi için kademeli bir yaklaşım benimsenecek. Temel ve ileri düzey fabrikalarda dijital sistemler ve yapay zeka kullanımı yaygınlaştırılırken, en üst düzey tesislerde yeni nesil sistem mimarileri ve geleceğin imalat modelleri üzerinde çalışmalar yürütülecek.

Wang, daha akıllı takım tezgahları, robotlar, denetim ve kontrol ekipmanlarının yanı sıra sektöre özgü yapay zeka modelleri ve endüstriyel yapay zeka ajanlarına da destek sağlanacağını belirtti.

Wang, akıllı imalat konusunda yurt içindeki çabalarının yanı sıra uluslararası işbirliğini de genişletecek olan Çin'in, standart ve deneyimlerini paylaşmada BRICS gibi uluslararası mekanizmalardan yararlanarak ortaklarının akıllı fabrikalar kurmasına yardımcı olacağını vurguladı.

Söz konusu önlemlerin bugüne kadar elde edilen başarıları pekiştirip daha ileriye taşıyacağını belirten Wang, Çin'de halihazırda 13.000'den fazla ileri düzey akıllı fabrika kurulduğunu ve çelik, otomotiv ve ilaç dahil 20 sektörde 1.000'den fazla uygulama senaryosu geliştirildiğini kaydetti.

Kaynak: Xinhua
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
OpenAI CEO'suna kız kardeşinden ağır suçlama gelmişti! Mahkemeden kritik karar

Suçlama hayli ağırdı! OpenAI CEO'su hakkında mahkemeden kritik karar
Galatasaray'ın rakibinde sakatlık şoku: Çapraz bağları koptu

Galatasaray'ın rakibinde sakatlık şoku: Çapraz bağları koptu
Milyonların kullandığı fotoğrafın kahramanı Chloe artık 15 yaşında

İkonik fotoğraftaki küçük kız şimdi 15 yaşında! Son hali ortaya çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yunan vatandaşlığı iddiasına Merve Boluğur’dan yanıt

Yunan vatandaşlığı iddiasına ünlü oyuncudan yanıt: Çok hızlı alacağım
Fenerbahçe'de gecenin en üzücü karesi! Başını yerden kaldıramadı

Geceye damga vuran görüntü! Sen bu hallere nasıl düştün?

Azerbaycan 31 Türk'e kapıyı kapattı! Listede Fatih Erbakan ve Ahmet Çakar da var

31 Türk'ü istenmeyen kişi ilan etti! Listede Fatih Erbakan bile var
Fenerbahçeli taraftarın sözleri Galatasaraylılardan bile alkış aldı

Sesi titreye titreye konuştu, Galatasaraylılardan bile alkış aldı

Meteoroloji tarih verdi: İstanbul dahil birçok ilde sis, doğuda sağanak var

Yağışlar geri dönüyor! Meteoroloji tarih verdi
Kadıköy'de 19 yıl sonra bir ilk! Dün gece başardılar

Kadıköy'de 19 yıl sonra bir ilk! Dün gece başardılar
Altınbaş ailesine fon soruşturması! Nusret Altınbaş aranıyor, ailenin mal varlıkları donduruldu

Altınbaş ailesine büyük operasyon! Mal varlıkları donduruldu