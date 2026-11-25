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BEİJİNG, 25 Kasım (Xinhua) -- Çin, yapay zeka alanında 78 uluslararası standardın geliştirilmesine öncülük ederek endüstriyel uygulamalarını ve teknolojik inovasyonlarını küresel kamu yararına sunulan hizmetler haline getirdi.

Çin Devlet Piyasa Denetleme ve Düzenleme İdaresi'ne bağlı Standart İnovasyonu Departmanı Başkan Yardımcısı Sun Wei salı günü düzenlediği basın toplantısında, yapay zekaya yönelik uluslararası standartlar sistemini iyileştirmek için aktif çaba gösterdiklerini söyledi.

Sun, önde gelen şirketler ve araştırma kurumlarıyla çalışan idarenin, veri yönetişimi, insan-bilgisayar etkileşimi, güvenlik ve güvenilirlik gibi kilit alanları kapsayan 29 temel ve ortak uluslararası standardın geliştirilmesine öncülük ettiğini belirtti.

Sun, idarenin akıllı kentler ve akıllı imalat da dahil olmak üzere sektöre özgü uygulamalara yönelik 49 uluslararası standardın geliştirilmesinde 15 teknik standart kurumunun çalışmalarını da koordine ettiğini ifade etti.

İdare, Çin'in birçok ülkeyle birlikte üretken yapay zekanın "deepfake" ve model "zehirlenmesi" gibi yaygın risklerine karşı bir kılavuz geliştirdiğini açıkladı.

İdareye göre dünyada üretken yapay zeka yönetişimine yönelik ilk uluslararası standart önerisi olan bu adım, risk yönetimi konusunda küresel bir uzlaşının teşvik edilmesine de önemli destek sağlayabilir.

Kaynak: Xinhua