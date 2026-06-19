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Çin, Yapay Zeka Artı Tüketimini Artırmaya Yönelik Önlemler Açıkladı

Çin, Yapay Zeka Artı Tüketimini Artırmaya Yönelik Önlemler Açıkladı
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Çin Ticaret Bakanlığı ve yedi hükümet departmanı, yapay zekanın tüketici pazarlarıyla entegrasyonunu artırmak amacıyla 17 önlem içeren bir uygulama rehberi yayımladı. Rehber, akıllı ürünler, hizmet tüketimi, e-ticaret ve lojistik alanlarında yapay zeka kullanımını teşvik ediyor.

BEİJİNG, 19 Haziran (Xinhua) -- Çin, "yapay zeka artı tüketiminin" gelişimini hızlandırmak amacıyla bir uygulama rehberi yayımladı.

Çin Ticaret Bakanlığı ve yedi hükümet departmanı tarafından perşembe günü yayımlanan rehber, akıllı ürün tüketiminin yaygınlaştırılması, hizmet tüketiminin güçlendirilmesi ve yeni tüketim senaryolarının oluşturulması yoluyla yapay zekanın tüketici pazarlarıyla entegrasyonunu artırmayı hedefliyor. Rehber, beş alanda 17 önlem içeriyor.

Rehberde, mal tüketimi konusunda yeni yapay zeka ürünlerinin arzının artırılması, tüketici elektroniği, ev aletleri ve ev ürünlerinin iyileştirilmesi, akıllı giyilebilir teknoloji pazarının geliştirilmesi ve yaşlı bakımı, arkadaşlık ve günlük yardım sunan yapay zeka destekli robotların teşvik edilmesi öngörülüyor.

Hizmet tüketimi kapsamında ev hizmetleri, yaşlı bakımı, turizm, konaklama, yemek servisi ve eğitim sektörlerinde yapay zeka uygulamalarının yaygınlaştırılması teşvik ediliyor. Bu doğrultuda akıllı yaşlı bakım tesisleri, yapay zeka destekli turizm hizmetleri ile ofis, okul ve hastanelerdeki akıllı kantinlerin hayata geçirilmesi de destekleniyor.

Rehberde akıllı perakendeciliğin hızlandırılması, e-ticaretin yapay zeka ile entegrasyonunun artırılması, ilçe, kasaba ve köy düzeylerinde akıllı lojistik ağların geliştirilmesi ve uzak bölgelerde teslimat kapsamının genişletilmesi vurgulanıyor.

Ülkede "yapay zeka artı tüketim" kümeleri ve yapay zeka deneyim merkezleri kurulması, kamuya açık alanlarda yapay zeka ürünlerinin kiralanması, paylaşılması ve deneme amaçlı kullanımının teşvik edilmesi ve yerel yönetimlerin tüketim mallarının yenilenmesi politikası çerçevesinde, yeni nesil akıllı terminaller gibi yapay zeka bağlantılı tüketici ürünlerine yönelik sübvansiyon politikaları oluşturmaya teşvik edilmesi de öngörülüyor.

Kaynak: Xinhua
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