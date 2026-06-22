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Çin, Yabancı Yatırımların Daha İyi Kullanılmasına Yönelik Eylem Planı Açıkladı

Çin, Yabancı Yatırımların Daha İyi Kullanılmasına Yönelik Eylem Planı Açıkladı
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Çin, yabancı yatırımları artırmak ve optimize etmek amacıyla pazar erişiminin genişletilmesi, prosedürlerin kolaylaştırılması ve teşviklerin artırılmasını içeren 15 maddelik bir eylem planı açıkladı.

BEİJİNG, 22 Haziran (Xinhua) -- Çin, yabancı yatırımların kullanımı konusunda istikrar ve optimizasyon sağlanması amacıyla bir eylem planı yayımladı.

Pazartesi günü Çin Ticaret Bakanlığı ve çeşitli hükümet departmanları tarafından ortaklaşa yayımlanan eylem planında, pazar erişiminin genişletilmesi, yatırım prosedürlerinin kolaylaştırılması, yatırım teşviklerinin artırılması, yabancı yatırımlara yönelik hizmet ve garantilerin güçlendirilmesi ve yabancı sermaye yönetiminin iyileştirilmesi olmak üzere beş alanda alınacak 15 önlem detaylı şekilde belirtildi.

Hizmet, finans ve ilaç sektörlerinde pazar erişiminin genişletilmesine öncelik verilen planda, sınır ötesi birleşme ve satın almalar, veri akışları ve yabancı firmaların yurtiçinde yapacakları yeniden yatırımlara ilişkin süreçlerin kolaylaştırılması da amaçlanıyor.

Eylem planı, "Çin'e Yatırım" inisiyatifinin teşvik edilmesi ve yabancı sermayeli işletmelere ulusal şirket muamelesi yapılmasının tam olarak uygulanmasını güvence altına almak üzere somut önlemler de ortaya koyuyor.

Kaynak: Xinhua
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