Haberler

Çin: Xi-Modi görüşmesinin hazırlıkları sürüyor

Çin: Xi-Modi görüşmesinin hazırlıkları sürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BEİJİNG, 11 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Çin ve Hindistan'ın, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenecek 18.

BEİJİNG, 11 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Çin ve Hindistan'ın, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenecek 18. BRICS Zirvesi sırasında gerçekleştireceği görüşmeye yönelik hazırlıklara devam ettiğini söyledi.

Mao, cuma günü düzenlediği basın toplantısında, 2024'teki Kazan ve 2025'teki Tianjin zirveleri sırasında da bir araya gelen Xi ve Modi'nin bu yıl üçüncü kez görüşeceğini belirtti.

Sözcü, birbirlerinin başarısına katkıda bulunan iyi komşuluk ilişkilerine sahip dost ve ortaklar olmak üzere iki ülke liderlerinin stratejik rehberliği doğrultusunda hareket etmek, ikili ilişkilere stratejik ve uzun vadeli bir bakış açısıyla yaklaşmak, iletişimi güçlendirmek, işbirliğini genişletmek ve farklılıkları uygun şekilde ele almak üzere Hindistan ile çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Kaynak: Xinhua
Ekrem İmamoğlu'na bir davadan daha 2 yıl 1 ay hapis cezası! Siyasi yasak kararı da verildi

İmamoğlu bir davadan daha ceza aldı! Siyasi yasak da çıktı
Siyasi yasak alan İmamoğlu duruşmada çıldırdı! Hakim zorla salondan çıkardı

Siyasi yasak alan İmamoğlu çıldırdı! Hakim zorla salondan çıkardı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üniversiteli kızlar, kaldıkları otelde yan odadan gelen sesleri duyunca şoke oldu

Üniversiteli kızlar, yan odadan gelen sesleri duyunca şoke oldu
MHP'den kulisleri sarsan Mansur Yavaş çıkışı: AK Parti'ye katılırsa şaşırmayın

MHP'den bomba Mansur Yavaş çıkışı: AK Parti'ye katılırsa...
Merkez Bankası açıkladı! Yeni banknotlar tedavüle girdi

Merkez Bankası açıkladı! Yeni banknotlar tedavüle girdi
Acun Ilıcalı'yı korkutan görüntü! Servet döktüğü yıldız ölümden döndü

Acun'un yüreğini ağzına getiren kaza!
Türkiye'nin 58 yıllık meyve suyu devi iflastan kurtuldu

İflasın eşiğine gelmişti! 58 yıllık Türk devi için karar çıktı
İstanbul'da otluk alanda yangın! Ekipler zamanla yarışıyor

İstanbul'da otluk alanda yangın! Ekipler zamanla yarışıyor
İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde bir okulu patlayıcılarla yerle bir etti

Ateşkes falan dinlemediler! okulu havaya uçurdular