Çin Cumhurbaşkanı Xi, Uruguaylı Mevkidaşı ile Görüştü

BEİJİNG, 3 Şubat (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, egemenlik, güvenlik ve kalkınma çıkarlarını savunma konusunda Latin Amerika ve Karayipler ülkelerini desteklediklerini söyledi.

Xi salı günü Çin'in başkenti Beijing'de Uruguay Devlet Başkanı Yamandu Orsi ile bir araya geldi.

Latin Amerika ve Karayipler ülkeleriyle ilişkilerine her zaman değer verdiklerini kaydeden Xi, Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu ve Güney Ortak Pazarı (Mercosur) dönem başkanlıklarını üstlenen Uruguay'ı desteklediklerini belirtti. Xi, ortak geleceğe sahip bir Çin-Latin Amerika ve Karayipler topluluğunun inşasını teşvik etmek üzere hem Uruguay hem de bölgedeki diğer ülkelerle çalışmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Xi, iki ülkenin, kalkınma stratejileri arasındaki uyumu artırması ve ekonomi, ticaret, finans, tarım, hayvancılık, altyapı inşaatı ve bilgi ve iletişim teknolojisi gibi alanlarda işbirliğini güçlendirmesi gerektiğini vurguladı.

Xi, iki ülkeye ekonomik büyüme ve dönüşümü teşvik etmek üzere yeşil kalkınma, dijital ekonomi, yapay zeka ve temiz enerji gibi yükselen alanlarda işbirliği potansiyelini araştırma çağrısında bulundu.

Çin ve Uruguay'ın temel çıkarları ve önde gelen endişeleri konusunda birbirlerini kararlılıkla desteklemeye devam etmeleri gerektiğine dikkat çeken Xi, iki ülkenin, dostane ilişkileri her düzeyde ve tüm alanlarda güçlendirmesi, yönetişim konusunda deneyim paylaşımını artırması ve karşılıklı stratejik güveni sürekli olarak derinleştirmesi gerektiğini söyledi.

İki lider, yatırım ve ticaret gibi alanlarda 10'dan fazla işbirliği belgesinin imza törenine de nezaret etti.