Çin ve Rusya Yatırım ve İşbirliğini Derinleştiriyor

MOSKOVA, 18 Kasım (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Rusya'yla yatırım, enerji ve tarım gibi alanlarda işbirliğini derinleştirmeye hazır olduklarını söyledi.

Li, pazartesi günü Rusya'nın başkenti Moskova'da Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ile yaptığı görüşmede Çin pazarının, Rusya'dan gelecek daha fazla yüksek kaliteli tarım ve gıda ürününü memnuniyetle karşılayacağını belirtti.

Li, iki devlet başkanının ortaya koyduğu stratejik rehberliğin izinden yürümek, iletişimi daha fazla artırmak, iki taraf arasında karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini sürekli olarak derinleştirmek ve iki halka daha fazla fayda sağlamak üzere Rusya'yla çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Li, Rusya tarafının, Çinli işletmelere Rusya'da yatırım yapıp faaliyette bulunmaları için daha fazla kolaylık sağlamasını temenni ettiklerini belirtti.

Li, iki tarafa halklar arası ve kültürel etkileşimleri artırma, kültür, eğitim ve film gibi alanlarda işbirliğini güçlendirme ve Çin-Rusya ilişkilerine daha insani bir sıcaklık kazandırma çağrısında da bulundu.

Eylül ayında düzenlenen Shanghai İşbirliği Örgütü Tianjin Zirvesi'nde kilometre taşı niteliğinde bir dizi verimli sonuç elde edildiğini kaydeden Li, Shanghai Ruhu'nu el üstünde tutma ve liderlerin ortaya koyduğu ayrıntılı kalkınma planını somutlaştırma konusunda tüm Shanghai İşbirliği Örgütü taraflarının teşvik edilmesi amacıyla Rusya ile yakın koordinasyon ve işbirliğini sürdürmeye istekli olduklarını belirtti.

Li, tüm üye devletlerin kalkınma ivmesini güçlendirmek üzere pragmatik işbirliğini daha da ileriye taşıma, Shanghai İşbirliği Örgütü'nün kurumsal inşasını sürekli olarak iyileştirme, örgütün uluslararası ilişkilerdeki etkisini artırma ve hem eşit ve kurallı bir çok kutuplu dünyayı hem de herkese faydalı ve kapsayıcı bir ekonomik küreselleşmeyi teşvik etmek üzere çok sayıda Küresel Güney ülkesiyle dayanışma sergileme çağrısı yaptı.

Mişustin ise yeni döneme yönelik Çin-Rusya kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığının an itibarıyla eşi görülmemiş bir seviyede bulunduğunu söyledi.

Mişustin, Çin'le tüm seviyelerde diyalog ve etkileşimi daha da artırmaya, ekonomi, ticaret, tarım ve halklar arası ve kültürel etkileşimler gibi alanlarda işbirliğini derinleştirmeye, işbirliği için yeni büyüme noktaları yaratmaya ve iyi komşuluğa dayalı dostluğu sürekli olarak artırmaya istekli olduklarını belirtti.

Mişustin, Rusya'da yatırım yapan Çinli işletmeler için elverişli bir iş ortamı yaratmaya istekli olduklarını da ifade etti. Mişustin, Shanghai İşbirliği Örgütü dönem başkanlığı sırasında sergilediği olağanüstü çalışmalardan, özellikle de Tianjin Zirvesi'ne başarılı şekilde ev sahipliği yapmış olmasından dolayı Çin'e takdirlerini sundu.

Mişustin, Çin'le iletişim ve koordinasyonu güçlendirmeye, Shanghai İşbirliği Örgütü'nün kurumsal inşasını sağlamlaştırmaya ve bölgede ve dünyada barış, kalkınma ve refahın teşvik edilmesine daha fazla katkıda bulunmaya istekli olduklarını belirtti.