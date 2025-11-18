Haberler

Çin ve Rusya Yatırım ve İşbirliğini Derinleştiriyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Başbakanı Li Qiang, Moskova'da Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasında yatırım, enerji ve tarım alanlarında işbirliğini derinleştirme kararlılıklarını dile getirdi.

MOSKOVA, 18 Kasım (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Rusya'yla yatırım, enerji ve tarım gibi alanlarda işbirliğini derinleştirmeye hazır olduklarını söyledi.

Li, pazartesi günü Rusya'nın başkenti Moskova'da Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ile yaptığı görüşmede Çin pazarının, Rusya'dan gelecek daha fazla yüksek kaliteli tarım ve gıda ürününü memnuniyetle karşılayacağını belirtti.

Li, iki devlet başkanının ortaya koyduğu stratejik rehberliğin izinden yürümek, iletişimi daha fazla artırmak, iki taraf arasında karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini sürekli olarak derinleştirmek ve iki halka daha fazla fayda sağlamak üzere Rusya'yla çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Li, Rusya tarafının, Çinli işletmelere Rusya'da yatırım yapıp faaliyette bulunmaları için daha fazla kolaylık sağlamasını temenni ettiklerini belirtti.

Li, iki tarafa halklar arası ve kültürel etkileşimleri artırma, kültür, eğitim ve film gibi alanlarda işbirliğini güçlendirme ve Çin-Rusya ilişkilerine daha insani bir sıcaklık kazandırma çağrısında da bulundu.

Eylül ayında düzenlenen Shanghai İşbirliği Örgütü Tianjin Zirvesi'nde kilometre taşı niteliğinde bir dizi verimli sonuç elde edildiğini kaydeden Li, Shanghai Ruhu'nu el üstünde tutma ve liderlerin ortaya koyduğu ayrıntılı kalkınma planını somutlaştırma konusunda tüm Shanghai İşbirliği Örgütü taraflarının teşvik edilmesi amacıyla Rusya ile yakın koordinasyon ve işbirliğini sürdürmeye istekli olduklarını belirtti.

Li, tüm üye devletlerin kalkınma ivmesini güçlendirmek üzere pragmatik işbirliğini daha da ileriye taşıma, Shanghai İşbirliği Örgütü'nün kurumsal inşasını sürekli olarak iyileştirme, örgütün uluslararası ilişkilerdeki etkisini artırma ve hem eşit ve kurallı bir çok kutuplu dünyayı hem de herkese faydalı ve kapsayıcı bir ekonomik küreselleşmeyi teşvik etmek üzere çok sayıda Küresel Güney ülkesiyle dayanışma sergileme çağrısı yaptı.

Mişustin ise yeni döneme yönelik Çin-Rusya kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığının an itibarıyla eşi görülmemiş bir seviyede bulunduğunu söyledi.

Mişustin, Çin'le tüm seviyelerde diyalog ve etkileşimi daha da artırmaya, ekonomi, ticaret, tarım ve halklar arası ve kültürel etkileşimler gibi alanlarda işbirliğini derinleştirmeye, işbirliği için yeni büyüme noktaları yaratmaya ve iyi komşuluğa dayalı dostluğu sürekli olarak artırmaya istekli olduklarını belirtti.

Mişustin, Rusya'da yatırım yapan Çinli işletmeler için elverişli bir iş ortamı yaratmaya istekli olduklarını da ifade etti. Mişustin, Shanghai İşbirliği Örgütü dönem başkanlığı sırasında sergilediği olağanüstü çalışmalardan, özellikle de Tianjin Zirvesi'ne başarılı şekilde ev sahipliği yapmış olmasından dolayı Çin'e takdirlerini sundu.

Mişustin, Çin'le iletişim ve koordinasyonu güçlendirmeye, Shanghai İşbirliği Örgütü'nün kurumsal inşasını sağlamlaştırmaya ve bölgede ve dünyada barış, kalkınma ve refahın teşvik edilmesine daha fazla katkıda bulunmaya istekli olduklarını belirtti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Bahçeli'den rest: Alırım yanıma 3 arkadaşımı, İmralı'ya giderim

Bahçeli'den rest: Alırım yanıma 3 arkadaşımı, İmralı'ya giderim
Bahçeli'nin 'İmralı'ya kendim giderim' restine Bakan Tunç'tan ilk yorum

Bahçeli'nin "İmralı'ya kendim giderim" ifadesine kabineden ilk yorum
Yasak ilişki cinayeti kamerada! İç çamaşırıyla kaçarken katletti

Yasak ilişki cinayeti kamerada! İç çamaşırıyla kaçarken katletti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'a büyük müjde! Kasaya çuvalla para girecek

Galatasaray'a büyük müjde! Kasaya çuvalla para girecek
Küçük çocukken kaçırıldığı iddiasına ünlü içerik üreticisinden yanıt

"Çocukken kaçırılıp yetişkin içerik üreticisi yapıldı" iddiası
Tartıştığı arkadaşını arabada silahla vurdu

Tartışma kanlı bitti! Arkadaşını arabada silahla vurdu
İbrahim Tatlıses'in yılbaşı sahnesinden kazanacağı ücret ortaya çıktı

Yılbaşı sahnesinden kazanacağı ücret ortaya çıktı
Galatasaray'a büyük müjde! Kasaya çuvalla para girecek

Galatasaray'a büyük müjde! Kasaya çuvalla para girecek
Seda Sayan müstakbel geliniyle ilk kez karşılaştı

Seda Sayan müstakbel geliniyle ilk kez bir araya geldi
Bahçeli kürsüden İmralı ziyaretini sordu, salonda alkış koptu

Bahçeli kürsüden vekillere sordu, salon bir anda ayağa kalktı
Kanseri yendi, caniye yenildi! Emekli öğretmenin ölümünde kahreden detay

Kanseri yendi, caniye yenildi! Öğretmenin ölümünde kahreden detay
Boyu tam 2 metre! Fenerbahçe de Osimhen'ini buldu

Boyu tam 2 metre! Fenerbahçe de Osimhen'ini buldu
Üniversite öğrencilerine 3 yılda mezun olma imkanı! YÖK Başkanı tarih verdi

Erdoğan'dan tam destek! Eğitimde köklü değişiklik gelecek yıl başlıyor
Böcek ailesini hastaneye götüren taksici konuştu: Kan kusuyorlardı

Böcek ailesi hastaneye böyle gitmiş: Kan kusuyorlardı
Türkiye'nin köklü kağıt helva üreticisi iflasın eşiğinde

Çocukları yıkan haber! Türkiye'nin köklü firması iflasın eşiğinde
Leroy Sane'nin dün gece yaptığı şeyi duyan Galatasaraylılar şokta

Dün gece yaptığı şeyi duyan Galatasaraylılar şokta
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.