Çin ve Myanmar 2025 LMC Özel Fonu Proje Anlaşmasını İmzaladı
Çin'in Myanmar Büyükelçisi Ma Jia ve Myanmar Dışişleri Bakan Yardımcısı U Ko Ko Kyaw, 2025 Lancang-Mekong İşbirliği Özel Fonu kapsamında 14 proje için anlaşma imzaladı. Projeler, Myanmar'ın tarım, çevre koruma, bilim, teknoloji, kültür, eğitim ve afet önleme alanlarındaki kalkınmasını destekleyecek.
YANGON, 6 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in Myanmar Büyükelçisi Ma Jia (solda, önde) ve Myanmar Dışişleri Bakan Yardımcısı U Ko Ko Kyaw (sağda, önde), Myanmar'ın başkenti Nepido'da 2025 Lancang- Mekong İşbirliği (LMC) Özel Fonu projeleri için anlaşma imzaladı, 5 Ağustos 2025.
Çin'in Myanmar Büyükelçiliği, 2025 LMC Özel Fonu proje işbirliği anlaşmasının imza töreninin salı günü Myanmar'ın başkenti Nepido'da gerçekleştirildiğini duyurdu.
Törende konuşan Ma, 2025 LMC Özel Fonu kapsamında imzalanan 14 projenin Myanmar'ın tarım, çevre koruma, bilim ve teknoloji, kültür, eğitim ve afet önleme gibi alanlardaki kalkınmasını desteklemeye devam edeceğini belirtti. (Fotoğraf: Str/Xinhua)