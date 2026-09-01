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Çin ve Kırgızistan'dan Tarihi İşbirliği Vurgusu

Çin ve Kırgızistan'dan Tarihi İşbirliği Vurgusu
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Çin ve Kırgızistan, ikili ilişkilerin en iyi döneminde olduğunu belirterek çeşitli alanlarda işbirliğini artırma kararı aldı. Ortak bildiride stratejik projelerin güvenli uygulanması, finans işbirliği, yerel para birimi kullanımı ve Çin-Kırgızistan-Özbekistan demiryolu projesi gibi konular öne çıktı. Ayrıca Kırgızistan, tek Çin ilkesine bağlılığını yineleyerek Tayvan'ın bağımsızlığına karşı çıktı.

BİŞKEK, 1 Eylül (Xinhua) -- Çin ve Kırgızistan, ikili ilişkilerin an itibarıyla tarihin en iyi döneminde olduğu konusunda mutabık olduklarını belirterek, çeşitli alanlarda işbirliğini artırma taahhüdünde bulundu.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Kırgızistan'a gerçekleştirdiği devlet ziyareti çerçevesinde pazartesi günü imzalanan ortak bildiriye göre taraflar, stratejik işbirliği projelerinin güvenli şekilde hayata geçirilmesini sağlamak üzere aktif çaba gösterme konusunda anlaştı.

İki taraf ayrıca finans sektöründe işbirliğini aktif şekilde teşvik etme, uygun şartları taşıyan Kırgız bankalarının Çin'in Sınır Ötesi Bankalar Arası Ödeme Sistemi'ne katılımını destekleme ve ikili ticaret ile yatırım ödemelerinde yerel para birimlerinin kullanımını yaygınlaştırma kararı aldı.

Bildiriye göre Çin, yüksek kaliteli Kırgız tarım ürünlerinin pazar erişimini genişletecek.

Taraflar, Çin-Kırgızistan-Özbekistan demiryolu projesinin sorunsuz şekilde ve zamanında hayata geçirilmesini sağlayacak.

Belgede Çin'in, Kırgızistan'ın Dünya Yapay Zeka İşbirliği Örgütü'ne katılımını memnuniyetle karşıladığı ifade edildi.

İki taraf da tek taraflılık ve korumacılığın her türlüsüne karşı olduklarını dile getirerek, gerçek çok taraflılığın uygulanması çağrısında bulundu.

Bildiride Kırgızistan, tek Çin ilkesine bağlılığını yinelerken, "Taiwan'ın bağımsızlığının" tüm biçimlerine karşı olduğunu bir kez daha vurguladı.

Kaynak: Xinhua
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