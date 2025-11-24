Çin ve Güney Afrika'dan İşbirliği Vurgusu

JOHANNESBURG, 24 Kasım (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, birbirlerini kararlılıkla desteklemek ve karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini derinleştirmek üzere Güney Afrika ile çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Li cumartesi ve pazar günü Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen 20. G20 Zirvesi sırasında Güney Afrika Devlet Başkanı Yardımcısı Paul Mashatile ile bir araya geldi.

Li, ortak kalkınma için ekonomik ortaklık anlaşmasını müzakere edip imzalayarak ve Çin'le diplomatik ilişkileri olan Afrika ülkelerine yönelik sıfır gümrük uygulamasını kısa süre içinde Güney Afrika'da yürürlüğe sokarak Güney Afrika ile aralarındaki uyumu artırmaya ve kaliteli ve rekabetçi daha fazla ürününün Çin pazarına girmesine yardımcı olmaya hazır olduklarını belirtti.

Li, iki ülkenin modernizasyonuna daha iyi hizmet etmek üzere ikili işbirliğini genişletip iyileştirme amacıyla daha fazla Çinli rekabetçi şirketin Güney Afrika'da yatırım yapmasını ve yeni enerji, otomobil, sağlık, dijital ekonomi ve altyapı gibi alanlarda işbirliğinin geliştirilmesini desteklediklerini ifade etti.

Li, Güney Afrika'nın Çinli şirketlerin yasal hak ve çıkarlarını ve bu şirketlerin çalışanlarının güvenliğini daha iyi korumasını beklediklerini dile getirdi.

Mashatile ise G20 Zirvesi'ne ev sahipliği yapan Güney Afrika'ya verdiği güçlü destek için Çin'e müteşekkir olduklarını söyledi.

Tek Çin ilkesini kararlılıkla el üstünde tuttuklarını vurgulayan Mashatile, iki ülke arasında yeni dönemde çok yönlü stratejik işbirliği ortaklığının sürekli ve derinlemesine gelişimini ilerletmek amacıyla Çin'in Afrika ülkelerine yönelik sıfır gümrük vergisi uygulamasını, ekonomi, ticaret, sanayi, tarım, dijital ekonomi ve yeşil kalkınma alanlarında ikili işbirliğini derinleştirmek ve halklar arası etkileşimi artırmak üzere fırsat olarak değerlendirmeye hazır olduklarını söyledi.

Çinli şirketlerin Güney Afrika'da yatırım yapmaları ve faaliyet göstermelerini memnuniyetle karşılayacaklarını belirten Mashatile, Çin vatandaşları ve Çinli şirketlerinin güvenliğini sağlamak için hiçbir çabadan kaçınmayacaklarını ifade etti.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in önerdiği dört büyük küresel inisiyatifi takdir ettiklerini belirten Mashatile, çok taraflı iletişim ve koordinasyonu teşvik etmek, çok taraflılığı el üstünde tutmak, Birleşmiş Milletler'in otoritesini korumak ve Küresel Güney ülkelerinin ortak kalkınma ve refahını teşvik etmek üzere Çin ile çalışmaya istekli olduklarını söyledi.