Çin ve Fransa Arasında Stratejik Diyalog Toplantısı

HANGZHOU, 16 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da düzenlenen 27. Çin- Fransa Stratejik Diyalog toplantısına Fransa Cumhurbaşkanı Diplomatik Danışmanı Emmanuel Bonne ile eş başkanlık yaptı.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi ve ÇKP Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü olan Wang, çarşamba günkü toplantıda Çin-Fransa ilişkilerinde geçen yıl iki ülke liderlerinin stratejik rehberliğinde yeni ilerlemeler kaydedildiğini, her düzeyde yakın etkileşimlerin sürdürüldüğünü, tatbiki işbirliğinin istikrarlı şekilde ilerletildiğini ve giderek daha yakın bir çok taraflı koordinasyon sağlandığını söyledi.

Wang, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri ve bağımsız büyük ülkeler olan Çin ve Fransa'nın, iki halkın uzun vadeli çıkarlarına hizmet edecek ve yükümlü oldukları uluslararası sorumlulukları yerine getirecek şekilde stratejik açıdan daha istikrarlı ve ileriye dönük ikili ilişkiler kurması gerektiğini belirtti.

Fransa ile üst düzey etkileşimleri güçlendirmeye, karşılıklı stratejik güveni derinleştirmeye ve kapsamlı işbirliğini teşvik etmeye istekli olduklarını kaydeden Wang, iki tarafın da geleneksel alanlarda işbirliğini derinleştirmeye devam etmesi, yükselen sektörlerde işbirliği fırsatlarını aktif biçimde araştırması ve yerel işbirliği potansiyelinden aktif şekilde yararlanması gerektiğini ifade etti.

Wang, Birleşmiş Milletler çerçevesinde Fransa ile çok taraflı koordinasyonu ve karşılıklı desteği güçlendirmeye istekli olduklarını da sözlerine ekledi.

Bonne ise Fransa'nın bağımsız diplomasi geleneğine bağlılığının sürdüğünü ve tek Çin ilkesine kararlılıkla bağlı olduğunu söyledi. Bonne, ekonomi ve ticaret, sivil nükleer enerji, bilim ve teknoloji ve yeni enerji gibi alanlarda eşitlik ve karşılıklı fayda temelinde Çin ile tatbiki işbirliğini güçlendirmeyi istediklerini belirtti.

Bonne, ticaret savaşlarına ve kamplaşmaya dayalı çatışmaya karşı olduklarını vurguladı.

Çin-AB ilişkilerinin ana temasının işbirliği olması gerektiğine dikkat çeken Wang ise ilişkilerin doğru konumlanma biçiminin ortaklık olduğunu söyledi. Wang, Fransa'nın AB'yi stratejik özerkliği el üstünde tutmaya ve Çin hakkında doğru algı geliştirmeye teşvik etmesini temenni ettiklerini belirtti.

Bonne, AB ile Çin arasındaki diyalog ve işbirliğinin geliştirilmesinde aktif rol oynamaya hazır olduklarını ifade etti.

İki taraf ayrıca Ukrayna krizi, Ortadoğu'daki durum ve küresel yönetişim sisteminin reformu ve iyileştirilmesi gibi karşılıklı ilgi alanlarına ilişkin konularda derinlemesine görüş alışverişinde bulundu.