Çin ve Danimarka Arasındaki Ticaret İşbirliği Gelişiyor

Çin ve Danimarka Arasındaki Ticaret İşbirliği Gelişiyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua, Danimarka Ticaret Odası'nın kurucu başkanı Simon Lichtenberg ile bir araya gelerek Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in yatırım konusunda verdiği güçlü mesajları değerlendirdi. İki taraf, gelecekte Çin ile Danimarka arasındaki işbirliğini ve kültürel etkileşimi artırma konusunda mutabık kaldı.

BEİJİNG, 20 Mayıs (Xinhua) -- Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua, pazartesi günü Çin'deki Danimarka Ticaret Odası'nın kurucu başkanı Simon Lichtenberg ile Beijing'de bir araya geldi.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in kısa süre önce Lichtenberg'in mektubuna verdiği yanıt hakkında görüş alışverişinde bulunan iki taraf, Xi'nin yanıtında, "Çin'e inanmak daha iyi yarınlara inanmaktır. Çin'e yatırım yapmak geleceğe yatırım yapmaktır" şeklinde güçlü bir vurgu olduğunu söyledi.

Xinhua Haber Ajansı ve Çin'deki Danimarka Ticaret Odası'nın uzun süredir dostane alışverişlerini sürdürdüklerini kaydeden Fu ve Lichtenberg, kendi avantajlarına tam işlerlik kazandırmaya, yabancı işletmelerin Çin'de yatırım yaparak geleceği kazanma hikayelerini birlikte anlatmaya ve Çin ile Danimarka ve Çin ile Avrupa arasındaki kültürel ve halklar arası etkileşimler ve karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini sürekli olarak teşvik etmeye devam etme konusunda mutabık kaldı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
DEM Partili Hatimoğulları'ndan iktidara çağrı: Bu adımlar hızlıca atılmalı

DEM Parti'den iktidara çağrı: Gelin bu düzenlemeleri hızlıca yapalım
Listede en tepedeler! İşte vatandaşa en çok domuz etinin yedirildiği 2 ilimiz

İşte vatandaşa en çok domuz etinin yedirildiği 2 ilimiz
Avrupa Birliği, Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırıyor

Avrupa'dan gündem yaratacak Suriye kararı! Bir dönem sona eriyor
Para transferinde artık ikinci bir aşama devreye giriyor

Tek tıkla para gönderme tarih oluyor
Volkan Konak için 'Sahnede geberdi' diyen müftü Kocaeli'ye vaiz olarak atandı

Volkan Konak için "Geberdi" diyen müftü bakın hangi ile vaiz atandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bilal Erdoğan'dan Ali Koç'a uyarı

Bilal Erdoğan da Ali Koç'a karşı
Görüntü Türkiye'den! Hastalıktan ve kuduzdan ölen köpeklerin mezarlarını açmaya kalktılar

Hastalıktan ölen köpekleri ağıt yakarak mezardan çıkarmaya çalıştılar
Gökyüzünde görülen gizemli ışık huzmesi, şaşkınlık yarattı

Gökyüzünde görülen gizemli ışık huzmesi, şaşkınlık yarattı
Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni projelerden uzak kalmasının nedeni sonunda netlik kazandı

Ekran molasının perde arkası ortaya çıktı
Fenerbahçe'nin eski golcüsünden alkışlanacak hareket

Fenerbahçe'nin eski golcüsünden alkışlanacak hareket
İzmir mitingine kaç kişi katıldı? CHP'nin rakamıyla AK Parti'nin rakamı arasında uçurum var

Özel'in verdiği rakamla AK Parti'nin rakamı arasında uçurum var
Japon Arkeolog Sachihiro Omura hayatını kaybetti

Japon Arkeolog Sachihiro Omura Eskişehir'de hayatını kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.