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Çin ve Brezilya Arasında 20 İşbirliği Anlaşması İmzalandı

Çin ve Brezilya Arasında 20 İşbirliği Anlaşması İmzalandı
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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Beijing'de gerçekleştirdikleri görüşmelerin ardından çeşitli alanlarda işbirliğini güçlendirecek 20 anlaşma imzaladı.

BEİJİNG, 13 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve resmi ziyaret için Çin'de bulunan Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Beijing'de gerçekleştirdikleri görüşmelerin ardından çeşitli alanlardaki işbirliği anlaşmalarının imza törenine katıldı.

İki ülke lideri, salı günü Büyük Halk Salonu'nda kalkınma stratejilerinin uyumlaştırılması, bilim, teknoloji, tarım, dijital ekonomi, finans, denetim, karantina ve medya konularında 20 işbirliği anlaşmasının imzalanmasına nezaret etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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