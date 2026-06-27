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Çin ve Bangladeş, ilişkilerini "ortak geleceği paylaşan topluluğa" yükseltti

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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Bangladeş Başbakanı Tarık Rahman, Pekin'deki görüşmede ikili ilişkilerin düzeyini 'her koşulda ortak geleceği paylaşan topluluğa' yükseltme konusunda mutabakata vardı. Görüşmede Kuşak ve Yol Girişimi, yeşil dönüşüm, dijital ekonomi ve bölgesel bağlantısallık gibi konular ele alındı.

Çin ve Bangladeş, ikili ilişkilerinin düzeyini, "ortak geleceği paylaşan topluluğa" yükselttiklerini bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkesini ziyaret eden Bangladeş Başbakanı Tarık Rahman ile Pekin'de bir araya geldi.

Liderler, görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin düzeyinin, "kapsamlı stratejik işbirliği ortaklığından", "her koşulda ortak geleceği paylaşan topluluğa" yükseltilmesinde mutabakata vardı.

Görüşmede, Çin'in Bangladeş'te bu yılın başında göreve gelen Başbakan Rahman liderliğindeki yeni hükümetin icraatlarını desteklediğini ifade eden Devlet Başkanı Şi, Kuşak ve Yol Girişimi kapsamında yüksek kaliteli işbirliği yürütmeyi istediklerini vurguladı.

Şi, Çin'in öncelik alanlarında Bangladeş ile düzenli işbirliği için somut planlar yapmaya hazır olduğunu, yeşil ve düşük karbon dönüşümü, dijital ekonomi, enformasyon teknolojisi ve yapay zeka alanlarında işbirliği potansiyelini değerlendirmeyi, sağlık, kültür ve eğitim alanlarında ve yerel yönetimler düzeyinde ilişkileri artırmayı istediklerini belirtti.

Çin-Myanmar-Bangladeş Ekonomik Koridorunun gelişimiyle daha geniş bir bölgesel bağlantısallık yaratmayı istedikleri kaydeden Şi, Bangladeş ile Birleşmiş Milletler gibi çok taraflı çerçevelerde iletişimi ve eşgüdümü güçlendirerek Küresel Güney ülkelerinin çıkarlarını korumak, eşit ve düzen içinde çok kutuplu bir dünyayı ve herkesin faydasına olacak kapsayıcı küreselleşmeyi teşvik etmek için birlikte çalışmaya hazır olduklarının altını çizdi.

Bangladeş Başbakanı Rahman ise Çin tarzı modernizasyonun Bangladeş için dersler çıkarılabilecek bir model olduğunu, Çin ile Kuşak ve Yol Girişiminin ortak inşasının yanı sıra ticaret, bağlantısallık, bilim ve teknoloji, yeşil enerji, eğitim ve sağlık alanlarında ilişkileri ve işbirliğini Bangladeş'in modernleşmesine destek şekilde geliştirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Emre Aytekin
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