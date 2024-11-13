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Çin ve BAE Arasında Yeni Hava Rotası Başlatılıyor

Çin ve BAE Arasında Yeni Hava Rotası Başlatılıyor
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Çin'in Shenyang kenti ile Dubai arasında 28 Aralık'ta yeni bir hava rotası başlatılacak. China Southern Havayolları'nın seferleri, her cumartesi gerçekleştirilecek ve iki saatlik mola ile Guangzhou üzerinden devam edecek.

SHENYANG, 13 Kasım (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin merkezi Shenyang ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kenti arasında 28 Aralık'ta yeni bir hava rotası başlatılacak.

China Southern Havayolları'ndan salı günü yapılan açıklamaya göre başlatılan rota Airbus A330-300 tipi bir uçak, her cumartesi sabah 08.10'da Shenyang Taoxian Uluslararası Havalimanı'ndan kalkacak ve saat 19.20'de Dubai'ye inecek. Uçak, Guangzhou'da iki saat mola verecek.

Şirket, dönüş uçağının aynı gün saat 21.20'de havalanacağını ve pazar günü saat 13.45'te Shenyang'a ineceğini belirtti.

Bu yıl BAE ile Çin arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 40. yıldönümünü kutlanırken, iki ülke birbirlerinin vatandaşlarına vizesiz seyahat imkanı sağlıyor. Çin, yıllardır BAE'nin en büyük ticaret ortağı konumunda.

Çin'in kuzeydoğundaki bölgeler ile Ortadoğu arasında mal ticareti, petrol ve doğalgaz ve bilim ve teknoloji gibi çeşitli alanlardaki işbirliği, iki bölge arasında seyahat edenlerin sayısının artmasını sağladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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