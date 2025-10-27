Çin ve Avustralya Stratejik Ortaklıkta İstikrar Vurgusu

KUALA LUMPUR, 27 Ekim (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang daha olgun, istikrarlı ve verimli bir Çin- Avustralya kapsamlı stratejik ortaklığı inşa etmek üzere Avustralya ile stratejik iletişimi sürdürmeye, karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini genişletmeye ve birlikte çalışmaya devam etmeye hazır olduklarını söyledi.

Pazartesi günü düzenlenen Doğu Asya işbirliği konulu liderler toplantısı sırasında Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile bir araya gelen Li, bunun hem iki ülke halkına daha fazla fayda sağlayacağını hem de bölge ve dünya barışı, istikrarı ve kalkınmasına daha büyük katkıda bulunacağını belirtti.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Albanese'nin temmuz ayında bir araya geldiğini ve ikili ilişkilerin derinleştirilmesine yönelik yeni bir yol haritası belirlediğini hatırlatan Li, son aylarda ikili ilişkilerin olumlu eğilim sergilemeye devam ettiğini ayrıca çeşitli alanlardaki etkileşimler ve işbirliğinde de istikrarlı ilerleme kaydedildiğini söyledi.

Kalkınma stratejileri ve politika koordinasyonu alanlarında Avustralya'yla aralarındaki uyumu güçlendirmeye istekli olduklarını belirten Li, Çin-Avustralya Stratejik Ekonomik Diyaloğu ve ortak ekonomi komisyonu da dahil olmak üzere kurumsal diyalogların rolünden faydalanmaya ve ikili serbest ticaret anlaşmasının gözden geçirilip güncellenmesini ilerletme yollarını aktif olarak araştırmaya hazır olduklarını ifade etti.

Li bu çabaların, tatbiki ekonomik ve ticari işbirliğini daha da derinleştireceğini ve yeşil ekonomi, yüksek teknoloji sektörleri ve dijital sektör gibi alanlarda işbirliği potansiyelini ortaya çıkaracağını söyledi.

Daha yetkin Çinli işletmelerin Avustralya'da yatırım yapmasını desteklemeye devam edeceklerini belirten Li, Avustralya'nın bu şirketlerin yatırım ve faaliyetlerine yönelik açık, şeffaf ve ayrımcı olmayan bir ortam sağlamasını temenni ettiklerini kaydetti.

Li her iki tarafa da gençlik, eğitim ve turizm gibi alanlarda etkileşim ve işbirliğini ilerletme ve halklar arasındaki dostane duyguları geliştirmek üzere birlikte çalışma çağrısı yaptı.

Mevcut küresel yönetişim açığının büyüdüğüne dikkat çeken Li, küresel yönetişimin sürekli şekilde iyileştirilmesini teşvik etmek üzere Birleşmiş Milletler ve Dünya Ticaret Örgütü gibi çok taraflı mekanizmalarda Avustralya ile koordinasyonu güçlendirmeye istekli olduklarını ifade etti.