Çin Dışişleri Bakanı Qin, Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt ile Görüştü
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KAHİRE, 16 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang (soldan ikinci), Mısır'ın başkenti Kahire'de Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt (sağdan ikinci) ile görüşüyor, 15 Ocak 2023. (Fotoğraf: Wang Dongzhen/Xinhua)
KAHİRE, 16 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang (soldan ikinci), Mısır'ın başkenti Kahire'de Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt (sağdan ikinci) ile görüşüyor, 15 Ocak 2023. (Fotoğraf: Wang Dongzhen/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel