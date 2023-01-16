Çin Dışişleri Bakanı Qin, Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt ile Görüştü Güncel Haberler KAHİRE, 16 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang (soldan ikinci), Mısır'ın başkenti Kahire'de Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt (sağdan ikinci) ile görüşüyor, 15 Ocak 2023. (Fotoğraf: Wang Dongzhen/Xinhua) KAHİRE, 16 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang (soldan ikinci), Mısır'ın başkenti Kahire'de Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt (sağdan ikinci) ile görüşüyor, 15 Ocak 2023. (Fotoğraf: Wang Dongzhen/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Mevlüt Çavuşoğlu Mısır Güncel Haberler

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