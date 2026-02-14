Haberler

Çin Dışişleri Bakanı: Çin ve Almanya, Tek Taraflılığa Ortaklaşa Karşı Çıkmalı

Çin Dışişleri Bakanı: Çin ve Almanya, Tek Taraflılığa Ortaklaşa Karşı Çıkmalı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Münih Güvenlik Konferansı'nda Almanya ile stratejik iletişimini güçlendirme ve tek taraflılığa karşı birlikte durma çağrısı yaptı. Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul, iki ülkenin işbirliğinin küresel istikrar için önemli olduğunu belirtti.

MÜNİH, 14 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin ve Almanya'nın stratejik iletişimi güçlendirip tek taraflılık ve blok cepheleşmesine ortaklaşa karşı çıkması gerektiğini söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang, Münih Güvenlik Konferansı sırasında cuma günü Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile bir araya geldi.

Wang, iki tarafın Birleşmiş Milletler Şartı'nın amaç ve ilkelerini kararlılıkla savunması, "güçlünün zayıfı ezdiği düzen" yerine küresel yönetişimi koyması ve çalkantılı bir dünyada istikrar sağlayıcı bir güç olarak birlikte çalışması gerektiğini belirtti.

Wang, içinde bulunduğumuz kritik bir dönemde Çin ile Almanya arasında güçlendirilen stratejik iletişimin ve iki ülkenin tek taraflılığa ortaklaşa karşı çıkıp blok cepheleşmesine direnmesinin, ikili ilişkilerin çok ötesine giden bir önem taşıdığını ifade etti.

Wang, üst düzey etkileşimlerin bir sonraki aşamasına hazırlanmak, Çin-Almanya çok yönlü kapsamlı stratejik ortaklığına yeni boyutlar kazandırmak, çeşitli alanlardaki işbirliğinde yeni ilerlemeler kaydetmek ve Çin-AB ilişkilerinin sağlıklı ve istikrarlı gelişimine daha fazla katkıda bulunmak üzere Almanya ile çalışmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Wadephul ise Almanya-Çin ilişkilerinin istikrarlı gelişiminin, istikrarsızlık ve çalkantının ön plana çıktığı dünyada çok ihtiyaç duyulan istikrarı sağlayabileceğini söyledi.

Almanya-Çin işbirliğinin muazzam bir potansiyele sahip olduğunu kaydeden Wadephul, ekonomide bağları koparma ve ticari korumacılığa karşı olduklarını ve adil rekabeti memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.

Almanya'nın tek Çin politikasına bağlılığını yineleyen Wadephul, Çin ile daha yakın üst düzey etkileşimlerin sürdürülmesini ve Almanya-Çin ilişkilerinin kapsamlı biçimde ilerletilmesini temenni ettiklerini belirtti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gökten asfalta balık yağdı, poşetini kapan topladı

Gökten asfalta yağdı, poşetini kapan topladı
Bilal Erdoğan'dan 'siyasete girecek' iddialarına net yanıt

Siyasete girecek mi? İddialara net yanıt verdi
Göğüs yanması şikayetiyle gittiği hastanede kalbinden kan 'çalan' damar bulundu

Göğüs yanması şikayetiyle gittiği hastanede hayatının şokunu yaşadı
Epstein belgelerinden Dr. Mehmet Öz'ün adı da çıktı

Epstein belgelerinde tüm dünyanın tanıdığı bir Türk de var
Gökten asfalta balık yağdı, poşetini kapan topladı

Gökten asfalta yağdı, poşetini kapan topladı
Beşiktaş’ta park yeri kavgasında kan aktı: 1 ölü, 4 gözaltı

Park yeri tartışması kanlı bitti! Araçtan çıkarıp sürüklediler
Nurseli İdiz kalp krizi iddialarına yanıt verdi: Sadece ritim bozukluğu…

Usta oyuncu sağlık durumunu açıkladı