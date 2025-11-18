Çin ve Almanya Arasında Finansal İşbirliği Anlaşmaları

BEİJİNG, 18 Kasım (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Lars Klingbeil ile birlikte Çin'in başkenti Beijing'de 4. Çin-Almanya Üst Düzey Finansal Diyalog toplantısına başkanlık yaptı. Toplantıda iki taraf, bir dizi karşılıklı fayda sağlayan sonuç üzerinde mutabakata vardı.

Pazartesi günkü toplantıya Çin'in baş temsilcisi olarak katılan He, iki ülke liderlerinin vardığı önemli uzlaşıları hayata geçirmek ve küresel ekonominin istikrar ve büyümesine yeni katkılar sağlamak üzere Almanya ile çalışmaya istekli olduklarını söyledi.

Almanya'nın baş temsilcisi Klingbeil ise ikili ilişkilerde daha fazla ilerleme sağlamak üzere Çin ile finans ve para sektöründe yakın işbirliği ve iletişimde bulunmaya istekli olduklarını belirtti.

He ve Klingbeil, 2. Çin-Almanya Finansal Yuvarlak Masa Toplantısı'na da katıldı.