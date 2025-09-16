Çin ve ABD Ekonomik İlişkilerini Geliştirmek İçin Görüşmeler Yaptı

MADRİD, 16 Eylül (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, meşru hak ve çıkarlarını koruma konusunda sarsılmaz bir azme sahip olduklarını ve hem ulusal çıkarlarını hem de yurtdışındaki Çin sermayeli işletmelerin meşru hak ve çıkarlarını kararlılıkla koruyacaklarını söyledi.

He, pazartesi günü İspanya'nın başkenti Madrid'de ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ile bir araya geldi.

Toplantı sırasında iki tarafın, iki ülke liderlerinin telefon görüşmesinde vardığı önemli uzlaşı rehberliğinde, karşılıklı ilgi alanlarına giren ekonomik ve ticari konularda samimi, derinlemesine ve yapıcı görüşmelerde bulunduğunu kaydeden He, TikTok'la ilgili konuların işbirliği yoluyla çözüme kavuşturulması, yatırım engellerinin azaltılması ve ilgili ekonomik ve ticari işbirliğinin teşvik edilmesi konusunda temel bir çerçeve mutabakatına ulaştıklarını belirtti.

He, iki tarafın ilgili sonuç belgeleri konusunda istişarelerde bulunacağını ve yurtiçi onay süreçlerini tamamlayacaklarını ifade etti.

TikTok konusunda ise teknoloji ihracı onayını yasa ve yönetmelikler uyarınca yürüteceklerini kaydeden He, Çin hükümetinin, yurtdışındaki Çinli işletmelerin iradesine tam olarak saygı gösterdiğini ve iş görüşmelerini piyasa ilkelerine uygun şekilde eşit koşullarda yürütme konusunda bu işletmeleri desteklediğini söyledi.

Çin-ABD ekonomik ve ticari ilişkilerinin özünde karşılıklı fayda ve kazan-kazan sonuçları bulunduğunu vurgulayan He, iki tarafın işbirliği konusunda geniş bir alana ve kapsamlı ortak çıkarlara sahip olduğunu kaydetti.

He, hem Çin hem de ABD'nin, işbirliğinden kazançlı, cepheleşmedense zararlı çıkacağını ifade etti.

ABD'nin Çin'le çalışmasını ve Çin'e yönelik ilgili kısıtlamaları en kısa sürede kaldırmasını isteyen He, ABD tarafına, görüşmelerde zorlukla elde edilmiş sonuçları ortaklaşa korumak üzere somut adımlar atma ve sürekli olarak Çin-ABD ekonomik ve ticari ilişkilerinin istikrarına yönelik elverişli bir atmosfer yaratma çağrısında bulundu.

Görüşmelerde iki taraf da Çin ile ABD arasında istikrarlı bir ekonomik ve ticari ilişki sürdürülmesinin iki ülke için de büyük önem taşıdığını ve bunun küresel ekonomik istikrar ve kalkınma üzerinde de büyük bir etkisi olduğunu tam olarak kabul etti.

Çin ve ABD'nin, iki tarafın ekonomik ve ticari ilişkilerinin sağlıklı, istikrarlı ve sürdürülebilir gelişimini teşvik edip küresel ekonomiye daha fazla istikrar kazandırmak üzere iki ülke liderlerinin telefon görüşmesinde vardığı önemli uzlaşının ve aralarında daha önce gerçekleştirilen ekonomi ve ticaret görüşmelerinin sonuçlarını uygulamaya devam edeceği, Çin-ABD ticari istişare mekanizmasından tam olarak yararlanacağı, karşılıklı anlayışı sürekli olarak artıracağı, farklılıkları çözüme kavuşturacağı, işbirliğini güçlendireceği ve daha fazla kazan-kazan sonuçları için çaba göstereceği belirtildi.