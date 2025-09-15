Haberler

Çin ve ABD Ekonomik Görüşmeleri Madrid'de Başladı

Güncelleme:
Çin ve ABD heyetleri, Madrid'de ekonomi ve ticaret konularını ele almak üzere bir araya geldi. Görüşmelerde gümrük vergileri ve TikTok gibi önemli başlıkların gündeme gelmesi bekleniyor.

MADRİD, 15 Eylül (Xinhua) -- Çin ve ABD heyetleri, ekonomi ve ticaret konularını ele almak üzere İspanya'nın başkenti Madrid'de bir araya geldi.

Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü pazar günü yaptığı açıklamada, önümüzdeki günlerde görüşmelerde ABD'nin uyguladığı tek taraflı gümrük vergisi önlemleri, ihracat kontrollerinin kötüye kullanılması ve TikTok gibi başlıkların ele alınacağını söyledi.

Sözcü, Çin heyetine Çin Başbakan Yardımcısı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi He Lifeng'in başkanlık ettiğini belirtti.

TikTok konusundaki tutumlarının net ve tutarlı olduğunu vurgulayan sözcü, Çinli işletmelerin meşru hak ve çıkarlarını korumaya kararlı olduklarını ve TikTok konusunu ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun şekilde ele alınacaklarını ifade etti.

