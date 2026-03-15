Haberler

Çin ile ABD Arasındaki Ekonomi ve Ticaret Görüşmeleri Paris'te Başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin ve ABD heyetleri, ekonomi ve ticaret konularını görüşmek üzere Fransa'nın başkenti Paris'te toplandı. İki ülkenin liderleri arasında yapılan mutabakatlar çerçevesinde istişareler gerçekleştirildi.

PARİS, 15 Mart (Xinhua) -- Çin ve ABD heyetleri, ekonomi ve ticaret konularını görüşmek üzere pazar sabahı Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya geldi.

Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü cuma günü yaptığı açıklamada, iki ülke liderlerinin Busan'da yaptıkları görüşmede ve daha önceki tüm telefon görüşmelerinde vardıkları önemli mutabakatlar doğrultusunda, iki tarafın karşılıklı ilgi alanlarına giren ekonomik ve ticari konular hakkında istişarelerde bulunacağını belirtmişti.

Çin heyetine Başbakan Yardımcısı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi He Lifeng başkanlık ediyor.

Kaynak: Xinhua
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

