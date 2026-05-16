Çin Dışişleri Bakanı: Çin ve Abd, Karşılıklı Gümrük Vergisi İndirimleriyle Ticaret Hacmini Artırmak İçin Çalışacak

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin ve ABD'nin ekonomik ve ticari heyetlerinin, karşılıklı gümrük vergisi indirimleri çerçevesinde ikili ticaret hacmini artırmak için çalışacağını duyurdu. Ayrıca ticaret ve yatırım konseyleri kurulması ile tarım ürünlerinde pazara erişim konularında mutabakata varıldı.

BEİJİNG, 16 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin ve ABD'nin ekonomik ve ticari heyetlerinin, karşılıklı gümrük vergisi indirimleri çerçevesinde ikili ticaret hacmini artırmak için çalışacağını bildirdi.

Wang, cuma günü düzenlediği basın toplantısında Beijing'de gerçekleştirilen Xi-Trump görüşmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Wang, Çin ve ABD'nin ayrıca bir ticaret konseyi ile bir yatırım konseyi kurulması ve tarım ürünlerinde pazara erişim konusundaki karşılıklı endişelerin giderilmesi konularında mutabakata vardığını kaydetti.

