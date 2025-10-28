Çin Uluslararası İthalat Fuarı Hazırlıkları Tamamlanıyor

BEİJİNG, 28 Ekim (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakan Yardımcısı Sheng Qiuping, ülkenin doğusundaki Shanghai'da 5- 10 Kasım tarihlerinde düzenlenecek 8. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın hazırlıklarının tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.

Sheng 155 ülke, bölge ve uluslararası kuruluştan 4.108 katılımcının yer alacağı fuarda 430.000 metrekareyi aşan toplam sergi alanıyla yeni bir rekor kırılacağını belirtti.

Fuar sırasında düzenlenecek Hongqiao Uluslararası Ekonomi Forumu çerçevesinde 33 alt forum ve toplantı gerçekleştirileceğini açıklayan Sheng, ticari eşleştirme ve yatırım tanıtım oturumları gibi 80'den fazla destekleyici etkinliğin de yürütüleceğini ifade etti.

Hongqiao Uluslararası Ekonomik Forumu'nda 2025 Dünya Açıklık Raporu ve Dünya Açıklık Endeksi'nin yayımlanacağını da dile getiren Sheng, fuarda 461 yeni ürün, teknoloji ve hizmetin ilk kez tanıtılacağını ifade etti.

Sheng, bu yılki fuarda dijital tüketim ve sağlık tüketimine yönelik yeni platformların yanı sıra gümüş ekonomisi, buz ve kar ekonomisi, spor ekonomisi ve otomotiv turizmi gibi yeni temaların tanıtılacağını söyledi.

Sheng, bu çabalarla mal ve hizmet tüketimini artırmanın ve yeni tüketim biçimlerini teşvik etmenin amaçlandığını vurguladı.

Kuşak ve Yol ortak ülkelerinden 123 işletmenin fuara katılacağını belirten Sheng, bu rakamın geçen yıla göre yüzde 23,1 arttığına işaret etti.

Sheng, fuara katılacak Afrikalı işletmelerin sayısının geçen yıla göre yüzde 80 artmasıyla Afrika ürünlerine ayrılan alanın da genişletileceğini söyledi.