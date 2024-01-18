Çin, Tiangong Uzay İstasyonuna Malzeme Göndermek İçin Uzay Aracını Fırlattı

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ÇEKİM TARİHİ: 17 Ocak 2024

1. Fırlatma işleminden çeşitli görüntüler

Çin, yörüngedeki Tiangong uzay istasyonuna malzeme göndermek üzere Çarşamba gecesi Tianzhou-7 kargo uzay aracını fırlattı.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı'ndan yapılan açıklamada, Tianzhou-7'yi taşıyan Uzun Yürüyüş-7 Y8 roketinin, Beijing saatiyle 22.27'de ülkenin güneyindeki Hainan ada eyaletinde bulunan Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı'ndan uzaya gönderildiği belirtildi.

Tianzhou-7 kargo uzay aracı, yaklaşık 10 dakika sonra roketten ayrılarak belirlenen yörüngeye girdi. Kısa süre sonra da güneş panelleri açıldı. Ajans, fırlatmanın tam anlamıyla başarılı gerçekleştiğini duyurdu.

"Tianzhou-7 kargo uzay aracı belirlenen yörüngeye girdi, güneş panelleri açıldı ve iyi durumda seyrediyor. Bu nedenle fırlatmanın tam anlamıyla başarılı olduğunu söyleyebilirim."

Kargo uzay aracı daha sonra uzay istasyonu kombinasyonuyla buluşma ve kenetlenme işlemlerini gerçekleştirdi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Wenchang'dan bildiriyor. (XHTV)