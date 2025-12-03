Çin: BM Güvenlik Konseyi'nin Onaylamadığı Tek Taraflı Yaptırımlara Karşıyız
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, uluslararası hukuku ihlal eden ve BM Güvenlik Konseyi tarafından onaylanmayan tek taraflı yaptırımlara karşı olduklarını vurguladı. Lin, Ukrayna krizine dair barış görüşmelerini teşvik etme çağrısında bulundu.
BEİJİNG, 3 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Çin'in uluslararası hukuku ihlal eden ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından onaylanmayan tek taraflı yaptırımlara karşı olduğunu söyledi.
Lin, çarşamba günkü olağan basın toplantısında Avrupa Komisyonu'nun Ukrayna'ya finansman sağlamak için dondurulmuş Rus varlıklarını kullanma önerisi hakkında değerlendirmede bulundu.
Lin, tüm tarafların barış görüşmelerini teşvik etmek ve Ukrayna krizinin siyasi çözümünü ilerletmek için olumlu bir atmosfer oluşturarak elverişli koşullar yaratması gerektiğini, aksi yönde hareket etmemesi gerektiğini vurguladı.
