Çin: BM Güvenlik Konseyi'nin Onaylamadığı Tek Taraflı Yaptırımlara Karşıyız

BEİJİNG, 3 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Çin'in uluslararası hukuku ihlal eden ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından onaylanmayan tek taraflı yaptırımlara karşı olduğunu söyledi.

Lin, çarşamba günkü olağan basın toplantısında Avrupa Komisyonu'nun Ukrayna'ya finansman sağlamak için dondurulmuş Rus varlıklarını kullanma önerisi hakkında değerlendirmede bulundu.

Lin, tüm tarafların barış görüşmelerini teşvik etmek ve Ukrayna krizinin siyasi çözümünü ilerletmek için olumlu bir atmosfer oluşturarak elverişli koşullar yaratması gerektiğini, aksi yönde hareket etmemesi gerektiğini vurguladı.