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Çin Tarım Bakanlığı yüksek rekolte bekliyor, yazlık hasat 150 milyon tonu aştı

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Çin Tarım Bakanlığı yüksek rekolte bekliyor, yazlık hasat 150 milyon tonu aştı
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Çin Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, bu yıl yüksek rekolteli tahıl hasadı beklediğini açıkladı. Bakanlığa göre yazlık tahıl üretimi ilk kez 150 milyon tonu aşarken, erken dönem pirinç rekoltesi üst üste 6. yılda da 28 milyon tonun üzerinde gerçekleşti; sonbahar hasadı başladı.

BEİJİNG, 29 Eylül (Xinhua) -- Çin Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, bu yıl yüksek rekolteli tahıl hasadı beklediklerini açıkladı.

Bakanlıktan salı günü yapılan açıklamaya göre, yazlık tahıl üretimi bu yıl ilk kez 150 milyon tonu aşarken, erken dönem pirinç rekoltesi üst üste 6. yılda da 28 milyon tonun üzerinde gerçekleşti.

Çin Tarım ve Köyişleri Bakanı Zhang Zhu, Çin'in yıllık tahıl üretiminin ana omurgasını oluşturan sonbahar ürünlerinde hasadın başladığını belirterek ekim alanlarının genişlediğini ve mısır başta olmak üzere yüksek verimli ürünlerin ekim alanında belirgin artış kaydedildiğini söyledi.

Zhang, "Küresel tahıl piyasalarındaki dalgalanmanın arttığı bir ortamda Çin, istikrarlı tahıl üretimi ve arzını güvence altına alacak sağlam bir temele ve tam bir güvene sahip" dedi.

Kaynak: Xinhua
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