Çin Anakarası: Barışçıl Yeniden Birleşmeyle Taiwan'ın Altyapısı Kapsamlı Şekilde Yenilenecek

BEİJİNG, 25 Mart (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Zhu Fenglian, Çin'in barışçıl yeniden birleşmesinin gerçekleşmesiyle anakaranın güçlü altyapı kapasitesinin, Taiwan'ın altyapısının iyileştirilmesine güçlü destek sağlayacağını söyledi.

Zhu çarşamba günü düzenlenen basın toplantısında, "Taiwan'da ulaşım, enerji, tarım, su koruma ve kentsel yenileme gibi sektörlerin yeniden inşa edilmesi veya iyileştirilmesiyle Taiwanlı soydaşların yaşam kalitesi önemli ölçüde artırılacaktır" dedi.

Zhu, ada çevresinde bir yüksek hızlı demiryolu hattı ve adanın doğu ve batısı arasında daha fazla demiryolu bağlantısının kurulmasını örnek gösterdi.

"Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasında altyapı bağlantılarının kurulması kademeli olarak gerçekleşecektir" diyen Zhu, ortaklaşa olarak boğazın iki yakası arasında hızlı bir geçiş yolunun inşası olasılığına da değindi.

Zhu, "Böylelikle adadan yola çıkanlar, Beijing-Taipei otoyolunu kullanarak Beijing'i ziyaret edebilecek. Barışçıl yeniden birleşme genel anlamıyla yeni bir dönüm noktası teşkil edecek ve bu kapsamda Taiwan'ın altyapısı ve yeni nesil altyapısı tamamen dönüştürülecek" ifadelerini kullandı.

