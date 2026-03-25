Haberler

Çin Anakarası: Barışçıl Yeniden Birleşmeyle Taiwan'ın Altyapısı Kapsamlı Şekilde Yenilenecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Zhu Fenglian, barışçıl yeniden birleşme ile Taiwan'ın altyapısının iyileştirileceğini ve yaşam kalitesinin artırılacağını açıkladı. Zhu, ulaştırma ve enerji gibi sektörlerdeki dönüşümün önemli faydalar sağlayacağını vurguladı.

BEİJİNG, 25 Mart (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Zhu Fenglian, Çin'in barışçıl yeniden birleşmesinin gerçekleşmesiyle anakaranın güçlü altyapı kapasitesinin, Taiwan'ın altyapısının iyileştirilmesine güçlü destek sağlayacağını söyledi.

Zhu çarşamba günü düzenlenen basın toplantısında, "Taiwan'da ulaşım, enerji, tarım, su koruma ve kentsel yenileme gibi sektörlerin yeniden inşa edilmesi veya iyileştirilmesiyle Taiwanlı soydaşların yaşam kalitesi önemli ölçüde artırılacaktır" dedi.

Zhu, ada çevresinde bir yüksek hızlı demiryolu hattı ve adanın doğu ve batısı arasında daha fazla demiryolu bağlantısının kurulmasını örnek gösterdi.

"Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasında altyapı bağlantılarının kurulması kademeli olarak gerçekleşecektir" diyen Zhu, ortaklaşa olarak boğazın iki yakası arasında hızlı bir geçiş yolunun inşası olasılığına da değindi.

Zhu, "Böylelikle adadan yola çıkanlar, Beijing-Taipei otoyolunu kullanarak Beijing'i ziyaret edebilecek. Barışçıl yeniden birleşme genel anlamıyla yeni bir dönüm noktası teşkil edecek ve bu kapsamda Taiwan'ın altyapısı ve yeni nesil altyapısı tamamen dönüştürülecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Xinhua
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

