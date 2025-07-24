Çin, Şanghay İşbirliği Örgütü Üyesi Ülkelerden Tarım Ürünleri İthalatını Artırdı

TİANJİN, 24 Temmuz (Xinhua) -- Çin, Shanghai İşbirliği Örgütü'ne üye ülkelerden yaptığı tarım ürünleri ithalatını önemli ölçüde artırdı. Shanghai İşbirliği Örgütü'nün bitki karantinasına ilişkin toplantısı çarşamba günü Çin Gümrük Genel İdaresi'nin ev sahipliğinde düzenlendi.

İdare, Çin'in 2024 yılında Shanghai İşbirliği Örgütü'ne üye ülkelerden 13,66 milyar ABD doları değerinde tarım ürünü ithal ettiğini ve bu ithalatın 2001 yılından bu yana yıllık ortalama yüzde 13,3 arttığını belirtti.

Örgüt üyesi ülkelerden 40'ın üzerinde yetkilinin katıldığı toplantıda katılımcılar, ortak haşere izleme, erken risk uyarısı ve akıllı denetim teknolojilerinin uygulanması konularında derinlemesine görüş alışverişinde bulundu. Toplantıda sınır ötesi salgın önleme konusunda işbirliğinin güçlendirilmesi çağrısı da yapıldı.

İdarenin Başkan Yardımcısı Zhao Zenglian, risk değerlendirme prosedürlerinin optimize edilmesi, karantina erişiminin hızlandırılması ve veri paylaşımı ve elektronik sertifikaların karşılıklı tanınmasının teşvik edilmesi gibi önlemler yoluyla gümrük verimliliğinin artırılması konularında işbirliğinin önemini vurguladı.