Çin, Şanghay İşbirliği Örgütü Üyesi Ülkelerden Tarım Ürünleri İthalatını Artırdı

Çin, Şanghay İşbirliği Örgütü Üyesi Ülkelerden Tarım Ürünleri İthalatını Artırdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, Şanghay İşbirliği Örgütü'nden yaptığı tarım ürünleri ithalatını 2024 yılında 13,66 milyar ABD dolarına çıkararak önemli bir artış kaydetti. Toplantıda, haşere izleme ve salgın önleme konularında işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

TİANJİN, 24 Temmuz (Xinhua) -- Çin, Shanghai İşbirliği Örgütü'ne üye ülkelerden yaptığı tarım ürünleri ithalatını önemli ölçüde artırdı. Shanghai İşbirliği Örgütü'nün bitki karantinasına ilişkin toplantısı çarşamba günü Çin Gümrük Genel İdaresi'nin ev sahipliğinde düzenlendi.

İdare, Çin'in 2024 yılında Shanghai İşbirliği Örgütü'ne üye ülkelerden 13,66 milyar ABD doları değerinde tarım ürünü ithal ettiğini ve bu ithalatın 2001 yılından bu yana yıllık ortalama yüzde 13,3 arttığını belirtti.

Örgüt üyesi ülkelerden 40'ın üzerinde yetkilinin katıldığı toplantıda katılımcılar, ortak haşere izleme, erken risk uyarısı ve akıllı denetim teknolojilerinin uygulanması konularında derinlemesine görüş alışverişinde bulundu. Toplantıda sınır ötesi salgın önleme konusunda işbirliğinin güçlendirilmesi çağrısı da yapıldı.

İdarenin Başkan Yardımcısı Zhao Zenglian, risk değerlendirme prosedürlerinin optimize edilmesi, karantina erişiminin hızlandırılması ve veri paylaşımı ve elektronik sertifikaların karşılıklı tanınmasının teşvik edilmesi gibi önlemler yoluyla gümrük verimliliğinin artırılması konularında işbirliğinin önemini vurguladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
İsrail kana doymuyor! Gazze saldırılarında son 24 saatte 89 can kaybı

"Bu kadar zulüm olur mu" derken daha kötüsüne tanık oluyoruz
Yangında şehit olan ekibin son görüntüsü ortaya çıktı

Kahramanların son görüntüsü yürekleri dağladı
Merkez Bankası faizi yüzde 43'e indirdi

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! 3 ay sonra bir ilk
Bu nasıl muhtarlık binası? Gören vatandaş dayanamayıp isyan etti

Vatandaş haklı olarak isyan etti: Böyle muhtarlık binası mı olur?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Araç sahipleri dikkat! Bu gece LPG'ye zam geliyor

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Bu gece zam gelecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.